التحالف الوطني يطلق مبادرة أعياد المصريين بالتزامن مع بدء العام الجديد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة خير جديدة تحت اسم أعياد المصريين؛ للتهنئة بالعام الميلادي الجديد، بدءا من صعيد مصر من محافظة الأقصر، وتستمر في باقي المحافظات.

مبادرة أعياد المصريين

وأوضح التحالف الوطني في منشور له عبر صفحته الشخصية، أن مبادرة أعياد المصريين انطلقت من صعيد مصر من محافظة الأقصر، وتستهدف فيها مجموعة من الأنشطة وأول نشاط هو توزيع أكثر من 35 ألف كيلو من اللحوم من خلال جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني على أهالينا في محافظات الأقصر، أسيوط، الشرقية، المنيا، البحيرة، الدقهلية، بني سويف، قنا، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، سوهاج من خلال نقاط توزيع وأيضًا حملات طرق الأبواب.

ولفت التحالف إلى أن المبادرة تقوم من خلال حملات طرق الأبواب ونقاط التوزيع الموجودة في مختلف المحافظات، ويأتي ذلك مع بداية السنة الجديدة.