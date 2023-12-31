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«التحالف الوطني»: تجهيز 10 آلاف صندوق مواد وسلع غذائية للأهالي بالقليوبية

كتب:

سهيلة هاني
01:59 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
التحالف الوطني

التحالف الوطني

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تجهيز أكثر من 10 آلاف صندوق لمواد وسلع غذائية تحتوي على السكر والأرز والمكرونة وزيت الطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

وذكر التحالف في منشور عبر صفحته الشخصية، أن أمانات التحالف الوطني بالمحافظات وجمعياته الشريكة تستمر في تقديم كل أشكال الدعم للأهالي في كل مكان في مصر، قائلا: «النهاردة من محافظة القليوبية وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحد مؤسساته الأعضاء للتنمية والرعاية الاجتماعية بتجهيز أكثر من 10 آلاف صندوق لمواد وسلع غذائية».

وأوضح أن السلع الغذائية التي تم تجهيزها للأهالي تحتوي على السكر والأرز والمكرونة وزيت الطعام؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة قليوب والمدن المجاورة، وذلك في إطار الاحتفال بقرب حلول شهر رجب المبارك.

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