«التعليم»: آخر موعد لتدقيق بيانات الاستمارة الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الخميس 4 يناير 2024، آخر موعد لتسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالطلاب، وذلك بعد مدها لمدة يومين.

وشددت الوزارة على مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ومراجعتها بدقة عالية وفي حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ.

استمارة أولى وتانية ثانوي

ووجهت وزارة التعليم، طلاب أولى وثانية ثانوي بسرعة الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم ومراجعة البيانات بمنتهى الدقة، وذلك من خلال البريد الموحد الخاص بالطالب، وذلك لقرب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشارت الوزارة إلى مراجعة الطالب جميع البيانات «اللغة الأولى- اللغة الثانية -الشعبة- التخصص- طلاب الدمج بالتعليم- طلاب المنازل»، وتدقيق جميع بيانات الطالب وكتابة الاسم بشكل صحيح والشعبة علمي أو أدبي للصف الثاني الثانوي واللغة الثانية، أما اذا كان هناك أي خطأ في بيانات الطالب فيجب الرجوع إلى المدرسة فورا.

خطوات تدقيق بيانات طلاب أولى وتانية ثانوي

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الضغط على تسجيل استمارات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- مراجعة والتأكد من بيانات الطالب.

- الضغط على حفظ البيانات.