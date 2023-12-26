وكيل «تعليم الغربية» يتفقد مدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية بنين

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية العملية التعليمية بمدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

أعمال صيانة المدرسة

اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير العملية التعليمية، ونظافة المدرسة وانضباطها، حيث قام بمتابعة عدد من الأقسام بالمدرسة، منها السيارات، وتشغيل وتشكيل المعادن، كما تفقد عددا من الورش، وتفقد أعمال الصيانة بالمدرسة، وأشاد بالحضور الطلابي المتميز، والتدريب الطلابي داخل الورش.

الاستعداد للامتحانات

وخلال متابعته للمدرسة، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب والطالبات على استخدام طفايات الحريق، إلى جانب الاستعداد لاستقبال الاختبارات العملية والنظرية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر والتقدير للمسؤولين بالمدرسة، لانتظام المدرسة وانضباطها، وحسن سير العمل داخل المدرسة.