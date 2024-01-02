الأشلاء تملأ الشوارع.. كيف بدت شمال غزة بعد انسحاب عدد من الجنود الإسرائيليين؟

كشف انسحاب عدد من جيش الاحتلال الإسرائيلي من شوارع شمال قطاع غزة، عن دمار كبير لم يحدث بأي مكان في العالم من قبل، كما أظهر أشلاء وجثث الشهداء ملقاه في الشوارع والطرقات، في مشاهد مروعة وصواريخ عاشها القطاع لمدة تقترب من 3 شهور، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأظهرت اللقطات التي نشرها التلفزيون الفلسطيني والعديد من وسائل الإعلام الفلسطينية، عن دمار أصاب البنية التحتية في شمال غزة، ولم تعد الطرقات مستوية وسليمة، حيث تنتشر الحُفر، فلا تستطيع السيارات السير فوقها، ويبذل الأفراد مجهودًا للعبور منها.

انسحاب 5 ألوية من قطاع غزة

وانسحبت 5 ألوية ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال ووسط قطاع غزة بعد معارك استمرت لأكثر من شهرين، وانسحب عدد آخر من القوات في شمال القطاع، من أجل إعادة توحيد الصفوف والاستعداد للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة، بحسب جيش الاحتلال، كما أكد المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن سحب ألوية الاحتياط سببه عودة الجنود إلى ديارهم والمشاركة في إعادة الاقتصاد الإسرائيلي بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به جراء الحرب.

أشلاه وجثث على الأرض

وظهرت لقطات الفيديو أشلاء ملقاة على الطرقات، وأيضًا جثث لأفراد لا يُعرف هويتهم ولم يجدوا من يدفنهم، ويمكن رؤية ملابس ومتعلقات خاصة لأشخاص فلسطينيين، وأغراض أخرى من المنازل التي قصفت وتحولت إلى ركام، وكان الدمار الذي خلفه جرائم جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة أيضًا لا يمكن تخيله، إذ هدمت عشرات المباني.

جرائم لا يمكن تخيلها

وأظهر انسحاب جزء من جيش الاحتلال من شمال غزة جرائم لا يمكن تخيلها، حيث المسجد العمري الكبير أقدم المساجد في غزة، والذي تحول إلى ركام، ولم يعد به سوى سور أو اثنين فقط، بينهما أكوام من مخلفات المباني والطوب، وانتشرت مشاهد تُظهر حجم الدمار جراء القصف الإسرائيلي في منطقة مستشفى المعمداني ومفترق الساحة في غزة.