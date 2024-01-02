توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن حقوق الطفل مريض السكري خلال الامتحانات

وجّهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للالتزام بوثيقة حقوق الطفل السكري أثناء اليوم المدرسي والامتحانات لجميع المراحل التعليمية بلا استثناء، مشيرا إلى أنّ الامتحانات والاختبارات المدرسية تمثل ضغطا نفسيا على الطفل مريض السكري، ما قد يعرضه لمضاعفات صحية وعدم انتظام مستويات السكر.

وأوضحت الوزارة، أهمية أن التزام المدارس بما يلي تجاه الطفل مريض السكري خلال فترة الامتحانات.

- السماح للطفل بقياس سكر الدم باستخدام الوسائل والتقنيات بما فيها التحليل دون وخز.

- السماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج حال الاحتياج.

- السماح للطفل بالتوجه إلى دورات المياه عند الحاجة لذلك.

- استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أي أعراض غريبة على الطفل بصفة عامة.

- يتم الإعلان عن الوثيقة في مكان واضح بجميع الإدارات والمدارس.

توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال مرضى السكري

كما وجّهت المديريات التعليمية، عدة تعليمات للإدارات بالتعامل مع الطفل السكري أثناء اليوم الدراسي، كما يلي.

- المعاملة بالمثل كباقي الزملاء دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل للمدرسة أو عند عملية الدراسة.

- من حق الطفل السكري قياس السكري في أي وقت وأي مكان حسب الضرورة.

- يسمح للطفل السكري بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت وعدم منعه حتى لو انتهت فترة الفسحة.

- يسمح له بأخذ الأنسولين في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة ويجب احترام خصوصية الطفل.

- عدم ترك الطفل السكري دون ملاحظة ويتم الاتصال بولي أمر الطفل السكري في حالة وجود أمر طارئ.

- أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال السكريين بكل مدرسة مع ضرورة أن يحتفظ بسجل خاص لهم شاملة أرقام هواتف أولياء الأمور وأيضا من يتم سرعة الرجوع إليهم في حالة الطوارئ.

- مراعاة الحالة المرضية للطفل السكري حيث قد يحتاج إلى التغيب من المدرسة في حالة عرضه على العيادة أو تحويله الى المستشفى.

- يسمح للطفل السكري بممارسة الأنشطة المدرسية والاشتراك بالرحلات المدرسية وعدم منعه من المشاركة.

- يسمح للطفل السكري بالذهاب إلى دورة المياه في أي وقت متى احتاج إلى ذلك.

- ضرورة توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطفل السكري في مقصف المدرسة.