رابط حجز موعد التأمين الصحي في جميع المحافظات 2024.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة إتاحة رابط حجز موعد التأمين الصحي في جميع المحافظات 2024، من أجل تسهيل الحجز على المواطنين للحجز في العيادات المختلفة، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية المتاحة في بعض العيادات.

رابط حجز موعد التأمين الصحي في جميع المحافظات 2024

وأشارت إلى أن خدمة حجز عيادات التأمين الصحي إلكترونياً مجانًا للمنتفعين، من خلال رابط محدد من هنا يجري الدخول إليه والتسجيل بها.

خطوات التسجيل في التأمين الصحي إلكتروني

وأوضحت أن بعد الدخول في رابط التأمين الصحي يجري تنفيذ عدة خطوات متتالية من أجل التسجيل وحجز العيادات:

- الدخول على الرابط المحدد

- تأكيد الرقم القومي.

- تأكيد الرقم التأميني.

- الاطلاع على الفروع المُتاح الحجز بها.

- اختيار رتبة الطبيب.

- اختيار التخصص.

- اختيار العيادة، التخصص.

- الاطلاع على أيام العمل والمواعيد المتاحة للحجز.

- الاطلاع على تاريخ الحجز.

- الذهاب في الموعد، للحصول على الخدمة

وأكدت أنه يجب على المواطنين الالتزام بالموعد المحدد بعد الحجز الإلكتروني على الرابط المحدد، والتوجه إلي العيادة المحددة في الحجز علي الموقع، وفي حالة تغيير الموعد أو عدم الحضور يجري الدخول مرة أخري وتسجيل البيانات المذكورة في الأعلى مرة أخرى,