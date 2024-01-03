تبدأ الهيئة القومية للبريد، في استقبال طلبات من يرغب في التقديم لوظائها عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك من خلال الموقع الخاص بالوظائف الحكومية عبر الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/.

التقديم من 18 حتى 31 يناير 2024

وتفتح المسابقة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الهيئة القومية للبريد بداية من يوم 18 يناير الجاري وحتى 31 من الشهر الجاري.

المستندات المطلوبة

ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد.

1- يحتاج المُتقدم للوظيفة لصورة شخصية.

2- بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا سارية.

3- صورة المؤهل الدراسي.

4- المؤهل العالي في حالة وجوده.

5- موقف المُتقدم من الخدمة العسكرية للذكور، وبالنسبة للإناث موقفهم من الخدمة العامة.

6- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم وتكون سارية ومُوجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد.

7- كارنية القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محامٍ.

8- في حالة وجود إعاقة لدي المُتقدم يجب أن يُقدم الشهادة الخاصة بإثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو الخدمات المتكاملة.

9- كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

10- إيصال الإيداع البنكي.

وكل هذه المستندات المطلوبة يجب أن يتم إرفاقها على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg.