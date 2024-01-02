الدولار يواصل ارتفاعه عالميا للجلسة الثالثة وسط ترقب خفض أسعار الفائدة

ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.5 نقطة اليوم الثلاثاء، مرتفعًا للجلسة الثالثة على التوالي في انتعاش فني محتمل، بينما واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ضوء ضغوط الأسعار المعتدلة وضعف دوافع النمو.

ولا تزال الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 90% تقريبًا أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في شهر مارس، إذ يشير المحللون إلى أنَّ السؤال المهيمن هو إلى أي مدى سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «trading economics».

مؤشر الدولار عالميا

ويتطلع المتداولون الآن إلى صدور البيانات الرئيسية هذا الأسبوع بما في ذلك الوظائف الشاغرة وجداول الرواتب غير الزراعية، بالإضافة إلى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.7092 أو 0.70% إلى 102.0882 نقطة يوم الثلاثاء 2 يناير من 101.3790 نقطة في جلسة التداول السابقة.

توقعات مؤشر الدولار

ومن المتوقع أن يتمّ تداول الدولار الأمريكي عند 103.16 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتمّ تداوله عند 106.38 نقطة خلال 12 شهرًا.