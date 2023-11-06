مؤشر الدولار يحافظ على تراجعه الأخير عالميا.. إليك التفاصيل

حافظ مؤشر الدولار على تراجعه الأخير عند حوالي 105 نقاط، اليوم الاثنين، بعد خسارته 1% في الجلسة السابقة، إذ عزز تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي جاء أضعف من المتوقع الرهانات على أنه من غير المرجح أن ينفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو ما يمثل حوالي نصف الوظائف المعدلة بالخفض البالغة 297 ألف وظيفة المضافة في سبتمبر وأقل من توقعات السوق البالغة 180 ألف وظيفة.

مؤشر الدولار عالميا

كما وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهرا، وتباطأ نمو الأجور أكثر من المتوقع، علاوة على ذلك، أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة على الدولار، حيث وصل العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر عند 4.48% يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات جديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

وتمّ تحديث الدولار الأمريكي - البيانات والتنبؤات والمخطط التاريخي - آخر مرة في 6 نوفمبر من عام 2023.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.1691 أو 0.16% إلى 104.8980 نقطة يوم الاثنين 6 نوفمبر من 105.0670 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.24 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 109.98 نقطة خلال 12 شهرًا.