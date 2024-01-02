كيفية حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة الفيوم.. الرابط والخطوات

تتيح الهيئة العامة للتأمين الصحي إمكانية حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، من خلال الموقع الإلكتروني أو الهاتف المحمول، تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتكدس والزحام، وذلك لتحديد مواعيد الخضوع للكشف الطبي في مختلف العيادات الطبية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقًا لمواعيد كل عيادة على حدة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل ورابط وخطوات حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، فضلًا عن شروط التأمين الصحي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رقم حجز التأمين الصحي

وخصصت الهيئة العامة للتأمين الصحي، رقم حجز التأمين الصحي وذلك للحجز والاستعلام عن خدمات اللجان الطبية، عبر الاتصال في الفترة من 4 وحتى 6 مساءً عبر الأرقام «022543324» أو «0225754226» أو عبر رقم منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالفيوم «0846312300».

إزاي أحجز في عيادات التأمين الصحي؟

ويمكن للمرضى من محافظة الفيوم، الحجز في مختلف العيادات عبر موقع حجز كشف التأمين الصحي وذلك باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع حجز كشف التأمين الصحي من خلال الضغط هنا.

- إدخال الرقم القومي كاملًا بصورة صحيحة.

- تحديد قانون الانتفاع سواء معاشات أو أرامل أو موظفين أو طلبة أو مواليد 123 أو مرأة معيلة أو معاشات خاصة أو عمال المقاولات أو المعاشات المبكرة.

- كتابة الرقم التأميني.

- اختيار المكان الذي ترغب الحجز به.

- اختيار الطبيب.

- اختيار التخصص المطلوب الكشف به.

- تحديد أيام العمل والموعد وتاريخ الحجز.

- تأكيد الحجز.

التسجيل في التأمين الصحي

ويمكن التسجيل في التأمين الصحي لأهالي محافظة الفيوم، من خلال بوابة التعاقدات منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالفيوم عبر الضغط هنا، وعقب ذلك يتم اتباع الخطوات للتسجيل في التأمين الصحي.