سعر الذهب الآن في منتصف التعاملات اليومية.. كم يبلغ عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في منتصف التعاملات حالة من الاستقرار، ومن أبرزها عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل محلات الصاغة، وفقاً لما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في آخر تحديث لأسعار الذهب.

وتوضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء، في أبرز أعيرة الذهب التي يتابعها قطاع كبير من المواطنين يومياً.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3668 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3210 جنيهات، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات فسجل 2751 جنيهاً، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم 2146 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في منتصف التعاملات 25 ألفا و680 جنيهًا، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.