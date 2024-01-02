جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

بدأ الذهب أولى جلسات تداول عام 2024 على ارتفاع بعد أن حقق مكاسب كبيرة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة من العام الماضي، يأتي هذا قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

افتتح الذهب الفوري تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2062 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2078 دولار للأونصة مرتفعا بنسبة 0.8%، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2075 دولار للأونصة.

مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية

يتحول تركيز الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر هذا الأسبوع في محاولة لمعرفة المزيد من الإشارات والتوضيح عن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وكان البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي أشار إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

توقعات أعضاء البنك الفيدرالي أشارت إلى خفض الفائدة خلال 2024 بمقدار 75 نقطة أساس، بينما ترى الأسواق أن البنك سيقوم بخفض الفائدة بشكل أكبر ويبدأ في وقت مبكر من هذا العام تحديدا في مارس المقبل. أيضاً تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على بيانات الوظائف للقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة القادمة، ومن المتوقع أن تظهر القراءة المزيد من التباطؤ في سوق العمل هو الاتجاه الذي من المرجح أن يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.

خفض أسعار الفائدة مبكرًا

ورغم تباطأ التضخم وسوق العمل بشكل كبير خلال عام 2023، لكن تظل ضغوط الأسعار أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%. وحذر أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من أن البنك المركزي سيحتاج إلى رؤية المزيد من التراجع في كلا من التضخم وقطاع العمالة للنظر في خفض أسعار الفائدة مبكرًا. محذرين أيضا من أن الرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي كانت مفرطة في التفاؤل.

الجدير بالذكر، أن الدولار الأمريكي افتتح تداولات اليوم على ارتفاع أيضا بنسبة 0.2%، ليسجل ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مبتعدا عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذهب سجله الأسبوع الماضي وفقا لمؤشر الدولار، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.024% بعد انخفاض عوائد السندات في شهر ديسمبر بنسبة 10.7%.