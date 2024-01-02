جامعة قناة السويس تستطلع رأي الطلاب في الامتحانات يوميا

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن الجامعة تستطلع آراء الطلاب يوميا حول طبيعة الامتحانات، ومستوى الأسئلة، لمتابعة سيرها والعملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة القناة لـ«الوطن» أن الجامعة توفر مناخا ملائما للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، مشيرا إلى أنه وجه عمداء الكليات بتوفير سُبل الراحة والأمان لهم.

مندور: بدء عمليات التصحيح أول بأول

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن عمليات التصحيح تتم أولا بأول فور الانتهاء من الامتحانات، لضمان إعلان النتيجة في أسرع وقت بعد الانتهاء من الامتحانات في الرابع والعشرين من يناير 2024 على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في 27 يناير.

وقال إن الامتحانات اليوم في جامعة قناة السويس شهدت هدوءا في كافة اللجان مشيرا إلى أنه تفقد بعض اللجان التي شهدت الامتحانات في كليات الزراعة والعلوم بعد أن انطلقت في كليات التربية الرياضية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، العلاج الطبيعي، الألسن، طب الأسنان، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، العلوم، الآداب، الزراعة، المعهد الفني.

مندور : 44 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأضاف أن 44 ألفا و213 طالبا يؤدون الامتحانات النظرية بالجامعة داخل 18 كلية، مشيراً إلى أنه تم استقبال حالة مرضية واحدة بكلية التربية، بالتزامن مع تجهيز العيادات الطبية في كل كلية لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها بشكل سريع.