محافظ الغربية: حجم مشروعات 2023 تعكس ملامح الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات الإسكان التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والطب البيطري والثقافة والأوقاف التموين والتضامن الري والزرعة خلال عام 2023، في كل مراكز ومدن المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض محافظ الغربية إنجازات القطاعات خلال 2023.

مشروعات قطاع الإسكان

ففي قطاع الإسكان جاري إنهاء مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي بتكلفة 511.6 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 98%، وتطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بتكلفة 32 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ 70%، وتطوير منطقة عمارات منطقة أبو شاهين بالمحلة، وترميم 3 عمارات بتكلفة 9.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 47%، هدم وإعادة بناء عمارتين بتكلفة 32 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 10%، وإنشاء مدينة المحلة الجديدة على أرض المستعمرة بتكلفة 6 مليارات جنيه ونسبة تنفيذ 5%، والانتهاء من إنشاء مجمع عبد المنعم رياض السكني بتكلفة 110 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

مشروعات التربية والتعليم

وشمل قطاع التربية والتعليم تنفيذ 37 مشروعا ما بين إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مدارس ومنشآت تعليمية بإجمالي تكلفة 279.18 ميلون جنيه ونسبة تنفيذ 85%، وكذلك أعمال صيانة شاملة وتجهيزات لعدد 22 مشروعا بتكلفة 5.9 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 19%، بالإضافة إلى تنفيذ 12 مشروعا في قطاع التعليم الأزهري بتكلفة 126.45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 54%.

مشروعات قطاع الصحة

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 11 مشروعا تابعا لمديرية الصحة، ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة بتكلفة 2844 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 57.27%، وإنشاء مركز الأورام الجديد بسبرباي بنسبة تنفيذ 14.5%، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبي التابعة للتأمين الصحي بتكلفة 231 مليون نسبة تنفيذ 95%، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بالمحلة بتكلفة 250 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية.

وقام قطاع الطب البيطري بإنشاء الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بنسبة تنفيذ 85%، وكذلك تطوير ورفع كفاءة مجزر شوني بمركز طنطا وتم الاستلام الابتدائي لها.