محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع الأجهزة للتعامل مع تداعيات النوة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، وذلك تزامنا مع سقوط أمطار غزيرة على المدينة الساحلية.

تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تزامنا مع رابع أيام نوة رأس السنة الحالية، قد شدد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية كثفت من الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، خاصة في المناطق الساخنة وحتى الوقت الراهن.

غرفة الطوارئ تعمل 24 ساعة

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.