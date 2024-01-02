«القومي للمرأة» ينظم ندوة لتعريف السيدات بالشمول المالي في محافظة الدقهلية

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن برنامج الشمول المالي، نظم المجلس ندوة للتعريف بالشمول المالي، استهدفت عددا من السيدات من قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

توسيع نطاق الشمول المالي

وأكدت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، أن المجلس يسعى إلى توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل قرى محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، موضحة أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقرى المحافظات.

تضمنت الندوة شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلي البنك التجاري الدولي حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك، وشرح تلك الخدمات، علاوة على إصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.

حضور الندوة

وشهدت الندوة التي نظمها القومي للمرأة حضور ياسمين علي منسقة مشروعات مجموعات الادخار والإقراض بالمجلس، وخالد الدسوقي مشرف المجلس بمحافظة الدقهلية، و كلا من مروة حمزاوي، وندى شيرازي ومنى تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي، وكلا من أيمن هيكل، وميار خالد، وسلمى خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري.