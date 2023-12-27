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«القومي للمرأة» ينظم رحلة إلى الأهرامات للمتفوقين بمدرسة «تحيا مصر 2»

كتب:

حبيبة فرج
11:22 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

نظم المجلس  المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، رحلة مجانية إلى منطقة الأهرامات لـ60 من الطلاب المتميزين والمتفوقين بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة «تحيا مصر 2» بحي الأسمرات.

رحلة للمتفوقين 

جاء ذلك ف إطار حرص المجلس القومي للمرأة على منح الطلاب المتفوقين العديد من الحوافز التشجيعية لتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق، وتعزيز قيم الانتماء الى الوطن وتعريفهم بالمعالم السياحية بالدولة، وفي إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حي الاسمرات.

عبّر الطلاب عن بالغ سعادتهم بالرحلة وتمنياتهم بتكرارها للتعرف على المزيد من المعالم السياحية بمصر.

 

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