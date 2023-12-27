عضو «القومي للمرأة»: مشروع «الكمبوست» يهدف إلى زيادة دخل السيدات في ريف مصر

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس حريص على دعم المرأة المصريّة، لاسيما الريفية، والعمل على الارتقاء بها، وفي هذا الإطار يطلق المجلس العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، عبر تعليمها حرف بسيطة ومختلفة يمكنها أن تتحول إلى مصدر دخل لها.

مشروع الكمبوست

وأوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في إطار العمل على تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، أطلق مشروع «معالجة الدوافل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» برنامج تدريبي حول مشروع الكمبوست للسيدات في القرى المختلفة.

وقالت أن مشروع الكمبوست الذي ينظمه القومي للمرأة، هو عبارة عن برنامج تدريبي للسيدات على مهارات إعادة تدوير المخلفات الزراعية واستعمال الماكينات المختلفة، كماكينة الفرم، التي تستعمل في هذا الإطار.

نقل الخبرة بين السيدات

ولفتت إلى أنه ضمن إنجازات المشروع الذي ينظمه القومي للمرأة، تمكن السيدات في قرية دلجا وقرية الشيخ مسعود في محافظة المنيا، من إتقان المهنة، حتى تصبح مصدر دخل لهن، إلى جانب نقل خبراتهن في مشروع الكمبوست إلى باقي السيدات.

الجدير بالذكر أن هذا يأتي في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في عدد من المحافظات المصرية المختلفة وهم: البحيرة، الغربية، الأقصر، المنيا.