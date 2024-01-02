بروتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة

وقّع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة «الخاصة» للتصدي لظاهرة التعديات عليها، وتدقيق البيانات الخاصة بها، للحفاظ على المال العام.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس إبراهيم الشباسي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المساحة بغرب الدلتا، والمهندسة سهى كرم لطفي، مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، والدكتور حاتم عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد سعيد، مدير وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

توقيع البروتوكول بين محافظة كفر الشيخ والهيئة المصرية العامة للمساحة

وقال المحافظ، إنّه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة «الخاصة»، في إطار جهود الدولة في حماية أملاك الدولة والحفاظ عليها، واتجاه محافظة كفر الشيخ إلى حصر جميع أملاك الدولة «الخاصة» داخل حدودها الإدارية والتي تتولى الإشراف عليها والتصرف فيها وذلك من منطلق الحفاظ على المال العام، وتدقيق بيانات أملاك الدولة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ هذا البروتوكول يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحي التفصيلي.

إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها

وأوضح المحافظ، أنّ توقيع البرتوكول جاء للاستفادة أيضاً من خبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيا، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة، فضلاً عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.

ومن جانبه، ذكر المهندس خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنّه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع محافظة كفر الشيخ، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلي المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة كفر الشيخ، أسوةً بما تم تنفيذه في عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.

محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة يتبادلان الدروع

وعقب توقيع البروتوكول، تبادل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة الدروع التذكارية، لمحافظة كفر الشيخ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والذى قدم خالص الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لجهودة المستمرة لحماية أملاك الدولة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام، الذى هو حقاً للشعب والدولة.