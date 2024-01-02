غلق وتشميع 9 محاجر غير مرخصة والتحفظ على معدات ومواد بناء في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من غلق 9 محاجر غير مرخصة، فضلاً عن التحفظ على معدات ومواد بناء.

غلق وتشميع 9 محاجر غير مرخصة

وأغلقت الوحدة المحلية 9 محاجر غير مرخصة بمركز دسوق، منها محجر بقرية العجوزين علي مساحة 500، ومحجرين بقرية شابة مساحة الواحد منها 300 متر، و4 محاجر بقرية كفر مجر مساحات 100 و400 و80 و150 و100 متر، ومحجر بقرية شباس الملح بمساحة 6 قراريط، كما تم التحفظ على عدد 2 خلاطة جرار بمدينة دسوق، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة على مستوى المحافظة غلقاً نهائياً، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض على النيابة المختصة.

وتضمن القرار، أنّ المحاجر المرخصة يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحاً من الوحدة المحلية معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويجب أنّ تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أياً كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.