طه دسوقي بالشال الفلسطيني في العرض الخاص لمسلسل «حالة خاصة» (صورة)

حرص الفنان طه دسوقي، على حضور العرض الخاص لمسلسل «حالة خاصة»، المقام حاليا بأحد الفنادق، مرتديا الشال الفلسطيني، في رسالة دعم منه للشعب الفلسطيني.

وينطلق عرض حلقات مسلسل «حالة خاصة» على منصة watch it الرقمية، غدًا، إذ تُعرض حلقتين كل أسبوع.

وكانت منصة watch it روجت للمسلسل على مدار الأسبوعين الماضيين، بطرح البرومو الرسمي والبوسترات الدعائية للأبطال والكشف عن أسماء شخصياتهم.

المسلسل يُعرض في 10 حلقات، ويشارك في بطولتة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، موسيقى تصويرية الموسيقار هاني شنودة.