تشييع جثمان القارئ أحمد السيد الفلاح في كفر أبو حسين بالزقازيق

شيع أهالي كفر أبو حسين بالزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، جثمان القارئ أحمد السيد الفلاح، أستاذ القراءات وعضو نقابة القراء، عقب وفاته اليوم.

تشييع جثمان القارئ أحمد السيد الفلاح

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على القارئ الراحل، عقب صلاة العصر بالمسجد الكبير بكفر أبو حسين بمدينة الزقازيق، وحمل الأهالي الجثمان إلى المقابر في مشهد جنائزي مهيب، عكس الوداع المؤلم للشيخ الراحل، وأكد عدد كبير من الأهالي أنه كان حريصا على تعليم القرآن للأهالي، كما كان قدوة حسنة للجميع.

وفاة الشيخ أحمد السيد الفلاح

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، عقب إعلان وفاة الشيخ السيد الفلاح على حسابه الرسمي على «فيسبوك بوك» عبر منشور جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ أحمد السيد الفلاح في ذمة الله والدفنة عقب صلاة العصر من المسجد الكبير بكفر أبو حسين، والعزاء مفتوح بالمضيفة بجوار المدرسة القديمة».