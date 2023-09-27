وفاة شيخ المونتيرين حسين عفيفي.. ونقابة السينمائيين: أيقونة إنسانية

توفي حسين عفيفي، الملقب بـ شيخ المونتيرين، والذي عمل في مجال المونتاج سنوات طويلة، ونعته نقابة المهن السينمائية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، باعتباره واحدًا من رواد هذه المهنة.

وفاة حسين عفيفي

وذكرت نقابة المهن السينمائية في نعيها، أن حسين عفيفي يعد واحدًا من رواد العمل السينمائي، وتتلمذ على يديه الكثير من الصناع، ووصفت مشواره ورحلة عطائه بأنها نبراسًا للأجيال ودروسًا وعبر من الألم والأمل والأحزان والأفراح والكفاح.

نقابة السينمائيين تنعى حسين عفيفي

وأكدت نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة، أن حسين عفيفي كان بمثابة أيقونة إنسانية وصاحب خلق رفيع ويتميز بالذوق والإبداع، وبمثابة الهدوء الذي نتعلم منه الحكمة والتفرد.

أبرز أعمال حسين عفيفي

بدأ حسين عفيفي مشواره في عالم المونتاج في الخمسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز الأفلام التي عمل بها: حب وإعدام، صوت من الماضي، ودعت حبك، تمر حنة، الشيطانة الصغيرة، ليلى بنت الشاطئ، نص ساعة جواز، شئ من العذاب، إعدام ميت، البيضة والحجر، سواق الهانم، الإمبراطورة، النمس.