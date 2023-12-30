أول رسالة من عائلة موديست بعد حسم مصيره مع الأهلي.. «البطل»

عاشت عائلة أنتوني موديست، 19 عامًا تنتظر مشهد وقوف بطلهم على منصات التتويج بالألقاب، دون كلل أو ملل من الدعم المستمر والمتواصل حتى تلك اللحظة، رغم كونه أحد أبرز المهاجمين الذي مروا بالدوري الألماني، على مدار السنوات الأخيرة.

رسالة دعم من عائلة موديست

«مرحبًا بعودة البطل».. كلمات خطفت القلوب نشرها أنتوني موديست مهاجم الأهلي، الذي يعيش حالة من النشوة والفرحة في الوقت الحالي، بعد هدفه الذي سجله في نهائي كأس السوبر المصري، في ليلة تسجيل المارد الأحمر رباعية بشباك فيوتشر، في المباراة النهائية للبطولة الأولى التي يحصدها الأحمر هذا الموسم، إلى جانب تمسك السويسري مارسيل كولر باستمراره.

هدف حاسم وحيد كان كفيلًا لإنقاذه من مصير مظلم ينتظره في يناير المقبل، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل، بسبب عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية إلى جانب غياب التألق والتوفيق بصورة كبيرة، باعتباره مهاجم صريح ولم يسجل منذ قدومه إلى القلعة الحمراء سوى هدفين، على مدار 12 مباراة.

موديست يحظى بدعم كبير وواسع من قبل مارسيل كولر مدرب الأهلي، الذي يراهن على قدرات المهاجم الفرنسي، وقدرته على الذهاب بعيدًا مع الفريق الأحمر واستعادة مستواه، الذي تراجع بصورة واضحة منذ وصوله إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي المنقضي.

بعد نشر الصورة بدقائق نال موديست دعم واسع من قبل جماهير الأهلي، كنوع من التعاطف مع عائلته التي انتظرت سنوات من أجل رؤية تلك اللحظات التي يعيشها المهاجم الفرنسي في الوقت الحالي مع المارد الأحمر، بعدما حصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية إلى جانب لقب الكأس الأول له في مسيرته بالكامل.

«الجانب التاني في كرة القدم ده جميل أوي .. تخيل فرحة عائلته بأول بطولة ياخدها واول تتويج ليه عامله ازاي».. كان ذلك جانبًا من دعم أحد جماهير الأهلي لموديست بعدما نشر رسالة عائلته وابنته، في إشارة إلى ضرورة دعم اللاعب من أجل تقديم أفضل ما لديه.

وكتب آخر: «شوفت صورة عن أن عائلة موديست كانت مستقبلاه وكتباله ورقه علي الحائط مكتوب عليها مرحبا بعودتك يا بطل.. الأب الأفضل.. أعتقد موديست حاليًا يعيش أفضل أوقاته».