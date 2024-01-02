بالتزامن مع نوة رأس السنة.. أمطار وتحذير من شبورة كثيفة بالمحافظات الساعات المقبلة

تشهد المحافظات خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع نوة رأس السنة فرص سقوط أمطار خفيفة مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وتصل أحيانا إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتأتي فرص سقوط الأمطار في محافظتي «بورسعيد، دمياط»، وتكون خفيفة بنسبة تصل إلى 30%.

وطبقا لغرف العمليات في المحافظات حذرت المواطنين وسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا في الصباح الباكر نظرا لوجود الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، تجنبا لوقوع الحوادث.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يترواح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر المتوسط تكون خفيفة يصل ارتفاعها إلى مترين، وعن سرعة الرياح في المحافظات سجلت أقصى سرعة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وبلغت 28 كيلو متر في الساعة وسجلت أقل سرعة في محافظات جنوب الصعيد وبلغت 22 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة في المحافظات غدا الأربعاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة