«التعليم»: لا انقطاع للكهرباء عن المدارس خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه جرى التنسيق بين المديريات التعليمية ومسؤولي شركات الكهرباء، لتأمين كل احتياجات المدارس خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول من الكهرباء، ودون انقطاع لتوفير احتياجات المدارس من التغذية الكهربائية طوال فترة الامتحانات، لاسيما وأن هناك امتحانات إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن شركات الكهرباء أبلغت مسؤولي المديريات التعليمية بانتظام التيار الكهرباء للمدارس خلال فترة الامتحانات، واستثنائها من تخفيف الأحمال، حفاظا على مستقبل الطلاب، ولن ينقطع التيار خلال فترة الامتحانات، والاختبارات الإلكترونية ستسير بانتظام كامل، على مستوى الشبكة الكهربائية وشبكات «الواي فاي» والإنترنت بأي مدرسة.