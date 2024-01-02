خريطة قطع الكهرباء بسوهاج خلال يناير 2024.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج قطع الكهرباء خلال شهر يناير، وفقا لإشارة هندسة كهرباء طما، للصيانة الدورية.

وتنشر «الوطن» لمتابعيها مواعيد قطع الكهرباء بسوهاج ونصائح للمواطنين أثناء قطع هذه الفترة، بناء على ما ورد من هندسة كهرباء طما، وجاءت المواعيد كالتالي:

مواعيد قطع الكهرباء بسوهاج

سوف يتم فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة الدورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر كالتالي:

- يوم 3/1/2024 عن قرية قاو غرب والسكساكة

- يوم 6/1/2024 ويوم 20/1/2024 عن مغذي المدمر والقرى المتأثرة هي الواقات والنجع المستجد والمدمر.

- يوم 9/1/2024 عن مغذي الهيشة.

- يوم 22/1/2024 ويوم 30/1/2024 عن قرى الهيشة والمدمر والحلفا.

- أيام 12/13/27 يناير عن مغذي العزية والقرى المتأثرة هي العزبة المستجدة والشيخ عمار.

قطع الكهرباء بسوهاج

وأهابت الوحدة المحلية بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بتوفير مغذبديل خاصة اصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.