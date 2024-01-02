حرائق وهروب.. مشاهد توثق أضرار زلزال اليابان في بلدة واجيما (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مشاهد وثقت حجم الدمار والأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، أمس الاثنين، بقوة 7.6 درجة.

تعرضت بلدة واجيما بمحافظة إيشيكاوا إلى دمار هائل وأضرار جسيمة، حسبما أوضحته لقطات الفيديو، وقالت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن نصف عدد الوفيات وقعت في مدينة واجيما الساحلية، بعدما اندلع حريق كبيرفي عدد من منازل المدينة.

تعطل جهود فرق الإنقاذ

وانتشرت الآلاف من فرق الجيش والشرطة ورجال الإطفاء إلى المناطق الأكثر تضررًا، لإنقاذ المصابين وإطفاء الحرائق، إلا أن جهود الإنقاذ تعطلت بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها الزلزال للطرق، وحتى الآن تجد السلطات صعوبة في تقييم المدى الكامل للأضرار.

وبحسب السلطات المحلية باليابان، بلغت حصيلة المتوفين جراء الهزات الأرضية القوية التي وقعت في اليابان إلى نحو 48 شخصا، في حين أصيب 16 شخصا بإصابات وجروح بالغة.

يُذكر أن وسط اليابان تعرض لـ155 هزة أرضية بين وبلغت قوّة أشدها 7.5 درجة بحسب العهد الأميركي للجيوفيزياء، و7.6 وفقا للهيئة اليابانية للأرصاد الجوية.

انتقال 97 ألف شخص إلى مناطق الطوارئ

ودفع الزلزال سكان بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة تفاديًا للأضرار التي ألحقها بمنازلهم، كما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت السيارات والمنازل في البحر، ما جعل الحكومة تصدر تعليماتها بانتقال أكثر من 97 ألف شخص في تسع مناطق إجلاء لحالات الطوارئ على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.