قيادي بمستقبل وطن: انضمام مصر لبريكس يعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة

أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس رسميا، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي تعود بالنفع على مصر ودول التجمع وأيضا من عضوية مصر في هذا التكتل الاقتصادي الضخم، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي.

دخول مصر لتجمع البريكس

وأضاف عبدالغني، في بيان له اليوم، أن دخول مصر في تجمع بريكس يعد إنجازا تاريخياً للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر والمصريين في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب المصري، خاصة في ظل ما يمر به العالم تحديات جسيمة وأزمات تسببت في انهيار اقتصاديات دول عظمى.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الانضمام لتجمع البريكس يعود بالكثير من الفوائد على الدول المشاركة، من بينها تعزيز التبادل التجاري وفتح الأبواب أمام القطاع السياحي ورفع مستوى اللوجيستيات، خاصة الموانئ والطرق البرية والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية، وفتح أسواق جديدة بين البلدان.

المشاركة في البريكس

ولفت عبدالغني إلى أن المشاركة في التكتل الاقتصادي بريكس تمكن الدول الأعضاء من تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب، وتعمل على خفض الطلب على الدولار وتشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدًا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجاري، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، ويخفف من حدة أزمة النقد الأجنبي ويقلل الفجوة التمويلية في مصر، كما يعزز قدرة مصر في دعم تنميتها المستدامة.