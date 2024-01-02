طقس الإسكندرية بلا أمطار وتقلبات غدا رغم نوة رأس السنة

زفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية خبرا سارا بسبب تفاصيل طقس الإسكندرية غدا، إذ يعد اليوم الأول الذي يشهد غياب الأمطار منذ بدء نوة رأس السنة الحالية يوم السبت الماضي، إذ سيكون يوما شتويا مميزا تقل فيه نسبة التقلبات الجوية المتمثلة في الأمطار، بينما يكون التحذير نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

تحذير من طقس الإسكندرية غدا

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن طقس الإسكندرية غدا فإنه من المتوقع غدا الأربعاء الموافق 2 يناير 2024، أن تشهد محافظة الإسكندرية، أجواء باردة نتيجة انخفاض درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 21 وانخفاضها أكثر ليلا حيث تسجل الصغرى 12 درجة مئوية.

وتسجل الإسكندرية أقل درجة حرارة لها خلال الشتاء الحالي ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى تزداد برودته نتيجة سرعة الرياح التي 24 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

بشرى سارة في طقس الإسكندرية غدا

وتمثلت البشرى السارة مع طقس الإسكندرية غدا فيما يخص غياب سقوط الأمطار ما يسهل حركة المواطنين بسهولة ويسر.

نصائح طقس الإسكندرية غدا

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنه من الضروري على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية البارد غدا كونه طقس شتوي شديد البرودة.