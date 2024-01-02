خطر وبائي جديد يهدد البشرية عام 2024.. و«الصحة العالمية» تحذر منه

لم تمر سنة 2023، مرور الكرام حيث ظهرت عدة متحورات جديدة لفيروس كورونا الذي انتشر في كل دول العالم 2020، ليبدأ عام 2024 بتحذير جديد من خبراء منظمة الصحة العالمية، بشأن خطر جديد يهدد البشرية في 2024.

ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن خبراء منظمة الصحة العالمية حذروا من انتشار أوبئة جديدة في عام 2024، حيث نصحوا دول العالم بضرورة الاستعداد الجيد للأوبئة التي تهدد البشرية بعد فيروس كورونا.

ويتوقع خبراء منظمة الصحة العالمية انتشار أوبئة «الحصبة، حمى الضنك، وجدري القردة»، بجانب إلى متحور JN.1، أحد أحدث متحورات فيروس كورونا، والذي وصفته بأنه مثيرا للاهتمام، مؤكدين على أن جدري القردة سيكون الأكثر انتشارا وفتكا، فضلا عن انتشار الأمراض الناتجة عن انتشار البعوض خاصة في الدول الاستوائية.

تهديد متحور JN.1

خبراء منظمة الصحة العالمية، أكدوا أن متحور JN.1 سينتشر بشكل أكبر في أماكن كثيرة بالعالم رغم خطره المنخفض في الوقت الحالي، لكنه يضعف الجهاز المناعي بشكل كبير، فهو مخادع بشكل كبير، وفق البروفيسور بيتر أوبنشو، من جامعة إمبريال كوليدج: «هو فيروس مخادع يضعف المناعة بشكل كبير، ويؤدي إلى الإصابة بكورونا طويل الأمد».

مرض الحصبة

خبراء «الصحة العالمية»، حذروا أيضا من تزايد حالات الإصابة بمرض الحصبة عام 2024، بعد الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة خلال عام 2023، وهو واحدا من الأمراض المعدية في العالم، وهو ما وصفه الدكتور هانز هنري بي كلوغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا بـ«الأمر المثير للقلق»، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمنع انتشاره.

مرض جدري القردة

مرض جدري القردة، ينضم إلى قائمة الأمراض التي تسبب خطرا على صحة المواطنين حول العالم، وفق خبراء «الصحة العالمية»، محذرين من انتشار سلالة جديدة غير سلالتي «كلاد 1- Clade I» و«كلاد 2-Clade II»، وهو ما قالت عنه الدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض المعدية: «نحن قلقون بشأن توسع كلاد إلى بلدان أخرى».

مرض حمى الضنك

مرض حمى الضنك، من أشد الأمراض فتكا، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض المعدية، وهناك قلق من انتشار في 2024، بعد انتشاره في دول مختلفة منها فرنسان، إيطاليا، وقبرص، حيث ينتشر عن طريق البعوض، داعية بضرورة علاجه.