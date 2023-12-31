«الصحة العالمية» توضح 5 طرق لانتقال عدوى متحور كورونا الجديد.. منها الرذاذ التنفسي

كشفت منظمة الصحة العالمية عن كيفية انتقال عدوى متحور كورونا الجديد، موضحة أنه ينتشر عن طريق جسميات سائلة يفرزها الشخص المصاب من فمه أو أنفه عندما يسعل أو يعطس، وتنتقل للجهاز التنفسي، وعن طريق الرذاذ التنفسي.

كيف ينتقل متحور كورونا الجديد؟

وعن طرق الوقاية من متحوركورونا الجديد، ذكرت المنظمة أنه لا بد من ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمدوامة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، بالإضافة إلى الحرص على الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية لا تزال السلاح الفعال، لمواجهة فيروس كورونا وكذلك متحوراته التي تظهر من وقت إلى الآخر.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأشات المنظمة إلى أن التحورات التي تظهر كل فترة لفيروس كورونا أمر طبيعي يحدث نتيجة لمقاومة الفيروس للبقاء، مؤكدة أن المتحورات التي تظهر خفيفة مقارنة بالمتحورات الأولى للجائحة مثل متحور دلتا بلس، لافتا إلى أن متحور أوميكرون وسلالته الجديدة التي تظهر سريعة الانتشار فقط وليس شديدة الخطورة، وفترة الشفاء لا تتجاوز الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان منذ أيام دخول متحور كورونا الجديد في مصر، موضحة أن المتحور لا يدعو للقلق، ولكن يحتاج إلى اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وضرروة الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا لدورها في تقوية الجهاز المناعي.