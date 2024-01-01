«الطب البيطري» بكفر الشيخ تحصن 83 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، إنّ الفرق البيطرية المتنقلة من بيتٍ إلى بيت، حصّنت عدد 83 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس ضد الأمراض المعدية لمرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

الفرق البيطرية المتنقلة

وأضاف بشّار، في تصريحات لـ«للوطن»، أن حجم العمل الكبير الذي أجري من خلال الفرق البيطرية المتنقلة لتحصين الحيوانات، يهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية في قرى ومراكز المحافظة، ضد الأمراض المعدية وزيادة إعدادها بشكل كبير.

ثروة حيوانية كبيرة توفر الألبان واللحوم

وأشار إلى أنّ محافظة كفر الشيخ، بها ثروة حيوانية كبيرة تصل أعدادها إلى نحو 212 ألف رأس ماشية، والتي بدورها توفّر الألبان واللحوم لسد احتياجات السوق المحلية بالإقليم، كما أنّها توفر كميات كبيرة المحافظات المجاورة، موضحًا أن المحافظة تتميز في تربية الثروة الحيوانية منذ عشرات السنين.

يذكر أنّ محافظة كفر الشيخ يوجد بها 13 إدارة بيطرية جميعها تعمل علي خدمة مربي الماشية بالمحافظة، من خلال التحصينات والترقيم، بما يخدم الثروة الحيوانية وينمها.