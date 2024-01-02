جامعة سوهاج تتسلم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات لبدء العمل بمبادرة تميز المعلم

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفد مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات تمهيداً لبدء العمل بمراحل المبادرة.

تكوين خريج تتسق مهاراته مع احتياجات المدارس

وأكد النعماني الدور الفعال والمهم للقطاع التربوي وكلياته في تكوين خريج تتسق مهاراته مع احتياجات المدارس، وتأهيله وتدريبه ميدانيا كمعلم مساعد للكوادر التدريسية بالمدارس لخدمة العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة تعليم طلاب كليات التربية بالجامعات المصرية، وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم، ودعم عملية تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم، مضيفاً أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في جمهورية مصر العربية، والسعي لتعزيز قدرات كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات لتناسب برامج تعليم المعلمين مع جهود الإصلاح الوطنية، وبناء الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر 2030.

تخريج كوادر متميزة

وأشار الدكتور حسين عطا، القائم بأعمال عميد كلية التربية، إلى أنه خلال الزيارة تمت مناقشة آليات تنفيذ الفعاليات والمراحل القادمة من المبادرة، كما تضمنت وضع خطط لتطوير برامجها بما يسهم في تخريج كوادر على درجة عالية من التميز، والذي يمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال تطوير كثير من التخصصات لتتوافق مع المعايير الدولية، مضيفا أنه يشارك في المبادرة 15 كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية، لتحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية.