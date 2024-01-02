وظائف خالية للشباب في المحافظات برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

أعلنت، مديريات العمل في عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، عن وظائف خالية من بينها الجيزة والقاهرة وبورسعيد والمنوفية وشمال سيناء بالوجه البحري، والفيوم وسوهاج وأسيوط وقنا بالوجه القبلي، نشرة التوظيف لشهر يناير الجاري، التي ضمت عدة فرص عمل وصل عددها 3968 وظيفة خالية في 26 مؤسسة، خاصة للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة بخبرة ودون ورواتب، حتى 13 ألف جنيه، وجميعها توفر تأمينا صحيا، واجتماعيا، ووسائل انتقال من وإلى العمل وإقامة للمغتربين، من المحافظات الأخرى، ليجد الشباب من سن 22 عاما ما يناسبهم من وظائف وزارة العمل.

وظائف خالية للشباب

وتستعرض «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات، وفقا لمديريات العمل كالتالي:

وظائف محافظة الجيزة

مطلوب عدد 300 مندوب بيع وتجزئة بحي الدقي بمحافظة الجيزة، مؤهل عال ومتوسط برواتب 8074 ألف جنيه و7150 ألف جنيه ، كما أعلنت الشركة عن حاجتها لشغل وظائف 15 مندوب تحصيل براتب 7640 جنيها، وعدد 10 مناديب تفعيل و20 مندوب بيع عملة.

وظائف محافظة القاهرة

تطلب شركة بالمعادي الجديدة وظائف خالية عدد 5 سكرتارية إناث برواتب 5000 جنيه، وعدد 20 فني تيار خفيف برواتب 4950 جنيها وعدد 25 مشرف أمن برواتب 5000 جنيه، وعدد 150 فرد أمن 3800 جنيه، وعدد 10 سائقين براتب 4600 جنيه، وعدد 5 مسؤولي تعينات براتب 5000 جنيه.

- تطلب شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع بالمعادي تشغيل عدد30 سائق مخازن درجة أولى ، و50 شيف و20 ستيوارد و20 منسق ممرات و20 كاشير و20 بائع خضروات وفاكهة و20 بائع مخبوزات و20 ويتر و20 فني صيانة و20 عامل نظافة برواتب تتراوح ما بين 3500 حتي 4200 جنية.

- تطلب شركة حراسات للأمن والحراسة 14 وسط البلد بالقاهرةعدد 100 فرد أمن إداري حاصل على مؤهل متوسط أو عالى براتب يصل إلى 4500 جنيه.

- كما وفرت شركت جي إس لخدمات الحراسة بالمعادى الجديدة وظائف شاغرة لعدد 100 فرد أمن حاصل علي مؤهل فوق المتوسط برواتب تصل إلى 4000 جنيه.

- طلبت شركة إس إى وايرينج سيستمز إيجيبت بمدينة 6 أكتوبر، وظائف خالية لعدد عدد 50 مهندسا «تخصصات: ميكانيكا ، كهرباء» ويتم تحديد الراتب حسب الخبرة، وعدد 50 مراقب جودة برواتب 4410 جنيهات، وعدد 200 عامل إنتاج براتب 4310 جنيه.

ووفرت شركة المصرية الاوربية للأمن والحراسة بعباس العقاد وظائف لأفرد أمن توزيع المناطق كالآتي:

10 أمن إداري بجوار محطة مترو العتبة براتب 4500 جنيه، وعدد 100 أمن إداري بمعهد بالتجمع الثالث، 4850 جنيها.

عدد 100 بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث براتب 5200 جنيه بـ8 ساعات عمل الجمعة والسبت إجازة ومكافآت شهرية.

عدد 10 مديرين مواقع بالتجمع الثالث براتب 13000 جنيه، وعدد 10 مشرفين بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث براتب 5500 جنيه، وعدد 100 أمن إداري بشركة بترول بمدينة نصر بعباس العقاد براتب 4500 جنيه، وعدد 10 مشرف أمن بشركة بترول بمدينة نصر بعباس العقاد بمبلغ 5200 جنيه، و10 مشرف أمن سفارة بمصر الجديدة براتب 6000 جنيه، و200 أمن إداري كمبوند 6 أكتوبر براتب 4800 جنيه، و30 فرد أمن بمبنى إداري مساكن شيراتون بمنطقة جسر السويس براوتب تبدأ من 3500 إلي 4500 جنيه، و20 أمن إداري بفندق بالتحرير برواتب 3400 جنيه.

وظائف محافظة المنوفية

كما تعلن شركة دواجن الوادي بمدينة السادات عن توفير فرص عمل لعدد 50 عامل إنتاج، و10 سائق سيارة، و5 أطباء بيطريين، و3 فنين صيانة كهرباء على ان يكون الراتب عقب المقابلة الشخصية، كما وفرت شركة فري فودز للصناعات الغذائية وظائف خالية لعدد 5 عامل إنتاج ويتم تحديد الراتب عقب المقابلة.

وظائف محافظة بورسعيد

شركة جي إن تي للملابس تطلب عدد 5 عمال خياطة من الجنسين، و5 عمال نسيج و5 عمال جيوب و100 عامل خياطة و5 فنيين كهرباء و5 فنيين صيانة و2 عامل إكسسوار والراتب أثناء المقابلة.

وظائف محافظة سوهاج

يوفر فندق الصفا السياحي، وظائف خالية لعدد 2 موظف استقبال خبرة 1: 3 سنوات، وعدد 2 ويتر، و1 فرد أمن، وعدد 10 فرد أمن، كما تطلب الشركة الأفريقية للأمن والحراسة بالطريق الصحراوي بمركز جهينة عدد 10 فرد أمن ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

ويتم التقديم على فرص عمل القطاع الخاص المعلن عنها بمديريات العمل من خلال تسليم السيرة الذاتية وطلب عمل موضح به الوظيفة المطلوبة إلى مديرية العمل التابع لها طالب الوظيفة الخالية، وموضح بطلب العمل وسيلة تواصل ليتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط ويمكنك الإطلاع علي مزيد من الوظائف علي بوابة الوظائف الحكومية 2024 من هنا.