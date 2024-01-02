بعد إعفاء المستخدمين من الرسوم.. ما الحد الأقصى للتحويل عبر «إنستاباي»؟

يعتمد عدد كبير من المواطنين على تطبيقات تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، وتحديدًا تطبيق «إنستاباي» الصادر بترخيص من البنك المركزي المصري، ويتيح الوصول المباشر إلى جميع الحسابات البنكية وتحويل الأموال لحظياً على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال الهاتف المحمول.

إعفاء مستخدمي «إنستاباي» من رسوم تحويل الأموال

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إعفاء العملاء من الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، من خلال الإنترنت والموبيل البنكي، بالجنيه المصري.

حدود المعاملات المالية في «إنستاباي»

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، حدود المعاملات المالية والحد الأقصى لتحويل الأموال في «إنستاباي»، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق.

الحد الأقصى لمعاملات «إنستاباي»

- 70 ألف جنيه مصري الحد الأقصى للمعاملة المالية الواحدة.

- 120 ألف جنيه مصري حد خصم يومي من البنك الواحد.

- 400 ألف جنيه مصري حد الخصم الشهري من البنك الواحد.

عدد المعاملات المنفذة عبر «إنستاباي» في 2023

وفيما يخص عدد المعاملات المنفذة عبر تطبيق «إنستاباي»، فقد بلغ 404 ملايين معاملة خلال 2023، بقيمة 815 مليار جنيه، وفق ما أعلن التطبيق.