4 معلومات عن تطبيق إنستا باي بعد إعفاء عملائه من رسوم التحويلات المالية

أعلن البنك المركزي، إعفاء عملاء تطبيق "إنستا باي" من الرسوم على التحويلات المالية أو سداد الفواتير على جميع العمليات المالية التي تتم بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري بداية من عام 2024 وذلك بعد أن كثرت التساؤلات عن إمكانية وجود رسوم على تحويلات إنستا باي بداية من العام المقبل لكن البنك المركزي كشف عن الإعفاء التام لكل العمليات المالية من خلال "إنستا باي" والموبايل البنكي.

إعفاء عملاء "إنستا باي" من الرسوم

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن قرار البنك المركزي بإعفاء الرسوم على تحويلات تطبيق إنستا باي والموبايل البنكي هو قرار مهم ويخدم قطاعا كبيرا من المواطنين خاصة لأن عملاء تطبيق إنستا باي فقط تجاوز 6.5 مليون عميل.

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي أجاب عن تساؤلات العملاء التي كثرت خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي أن تطبيق إنستا باي هو من أهم وأفضل التطبيقات الإلكترونية البنكية التي تساعد العملاء في تنفيذ العمليات المالية بشكل لحظي بعيدًا عن الزحام داخل مقرات البنوك.

وتابع «البنا»، أن قرارات البنك المركزي تعزز من الشمول المالي وتساهم في التحول الرقمي والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.

معلومات مهمة عن تطبيق "إنستا باي"

- "إنستا باي" من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي.

- تطبيق إنستا باي بديل متكامل للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

- شهد تطبيق "إنستا باي" زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023.

- وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد على 6.5 مليون عميل.