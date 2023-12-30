بدون استخدام حساب بنكي.. كيف تستقبل أموالا على تطبيق «انستا باي»؟

يتيح تطبيق «انستا باي» عددا كبيرا من الخدمات البنكية والمصرفية؛ إذ يمكن تحويل الأموال بشكل لحظي بين عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصري، من أي مكان، وفي أي وقت على مدار الـ24 ساعة، خلال سبعة أيام في الأسبوع.

وجرى إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، التي تعد بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية، يتيح خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا.

تحويل الأموال عبر التطبيق دون استخدام الحساب البنكي

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للتطبيق، فإنه يمكن تحويل الأموال عبر التطبيق دون استخدام الحساب البنكي، عبر «عنوان الدفع اللحظي»، وهو عنوان مبسط لحسابك، يكون مثل الآتي/ (name@instapay)، ويمكنك استخدام عنوان الدفع اللحظي لاستقبال الأموال بدلا من مشاركة رقم حسابك البنكي.

ويمكن إنشاء عنوان الدفع اللحظي (IPA)، بمجرد إدخال رقم بطاقتك البنكية والرقم السري واختيار الحساب، وتحويل لحظي 24/7، بالتعاون مع البنوك التالية: البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك الإسكندرية - بنك قطر الوطني الأهلي QNB - البنك التجاري الدولي CIB - البنك العربي - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB - البنك المصري الخليجي EG Bank - البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

دعم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن هناك عدة قرارات جرى اتخاذها لدعم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي؛ إذ تتلخص هذه القرارت في إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وتطبيق «انستا باي»، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبيل البنكي» بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، بداية من 1 يناير 2024.

وبلغت عدد المعاملات المنفذة عبر التطبيق حوالي 404 ملايين، بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي «InstaPay»، وقنوات البنك الإلكترونية، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.