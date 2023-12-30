بعد إعفاء العملاء من رسوم التحويلات.. طريقة التسجيل في «إنستا باي»

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة التسجيل في تطبيق «إنستا باي»، بعدما أعلن البنك المركزي، إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري، اعتباراً من 1 يناير 2024، ويعد «إنستا باي» من التطبيقات المعتمدة من البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في مصر، في استخدامات التحويل اللحظي للمدفوعات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، طريقة التسجيل في تطبيق «إنستا باي» على التليفون، إضافة إلى أهم المعلومات والبنوك التي تتعامل مع التطبيق.

طريقة تحميل والتسجيل في «إنستا باي»

- تحميل التطبيق للهواتف الأندرويد من خلال المتجر الإلكتروني «جوجل بلاي»، وبالنسبة للهواتف الآيفون يجري التحميل من «آب ستور».

- بعد تحميل البرنامج إدخال رقم الهاتف المسجل لدى البنك.

- إنشاء حساب وكلمة سر على التطبيق.

- التحقق من رقم الهاتف وتحديد الحساب البنكي، ثم إضافة الحساب.

بنوك تتعامل مع «إنستا باي»

يتعامل تطبيق «إنستا باي» مع عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية لتحويل المدفوعات بشكل لحظي، وأهمها، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان.