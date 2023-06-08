قطع الكهرباء عن 13 منطقة في الإسكندرية.. اعرف موعد العودة ورقم للشكاوي 

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية عن قطع الكهرباء عن 13 مناطق كبرى في المحافظة، لمدة 3 ساعات، تبدأ منذ التاسعة صباحا وحتى منتصف ظهر اليوم بسبب أعمال الصيانة، موزعة بين 5 مناطق شرق الإسكندرية، و8 مناطق في نطاقي وسط وغرب الإسكندرية.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، اليوم، فإن الكهرباء ستعود بشكل طبيعي مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال أي مشكلة أو استمرار انقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن قطع الكهرباء شرق الإسكندرية

وعليه أشارت الشركة إلى أنّ أماكن الانقطاع تمثلت في:

- أبو قير: مركز البحوث الزراعية خلف محطة البنزين، ش الملاحة فندق المصورة بلاس سور المنتزة.

- خورشيد: عزبة المهاجرين.

- المندرة: شارع مصطفی کمال.

- سيدى بشر: أمام الأكاديمية شارع أبو العرب ميامى.

- باكوس: أرض الحجرش الكرامة من ش 20.

أماكن قطع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية شارع أمينة شكرى، شارع المشير أحمد إسماعيل.

- أبيس: حظائر ناصر عزبة نصر الدين خلف رفعتكم.

- محرم بك: مطافى كوم الدكة طريق مبارك الدولي.

- الجمرك: انسطاسي، مياة كوم الناضورة.

- القبارى: بشاير الخيرة.

- الهانوفيل: أمام قرية الروضة الخضراء المساكن الصينية.

- العامرية: طريق البتروكيماويات بجوار البحرية.

- الحمام: غرب الشيخ صابر.