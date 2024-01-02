ضبط 390 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة المخابز والأسواق.

حملة بوسط الإسكندرية

وأشار القلش إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة تحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدي مفتشة الإدارة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بحملات تموينية أسفرت عن الآتي:

- ضبط بازار بمنطقة العطارين لقيام صاحبه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وضبط كمية قدرها 390 علبة سجائر وكذلك حيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر قدرها 136 علبة سجائر.

- ضبط سوبر ماركت بمنطقة محطة مصر وذلك لقيامه بعرض وبيع سكر خاص بالمبادرة والمسعر بسعر 27 جنيها للكيلو معروضا بسعر 35 جنيها للكيلو جرام أي بسعر أزيد و تم التحفظ على الآتي:

- عدد 46 كيس سكر زنة الكيس واحد كيلوجرام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.