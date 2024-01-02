اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. انطلاقة جديدة لـ«الوطن بلاتفورم»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

انطلاقة جديدة لـ«الوطن بلاتفورم»

عام 2024 يشهد بث برامج ولايفات و«بود كاست» لكل شرائح المجتمع

«كاراكتر» و«خليك فى الأصل» و«بره الغابة» و«التريند بيقول إيه؟» من أبرز البرامج الجديدة

«كابيتانو مصر» طريق «المواهب» إلى العالمية

البرنامج وضع اللبنة الأولى لبناء جيل جديد قادر على منافسة نجوم العالم خلال سنوات قليلة.. و«المتحدة»: سيتحول إلى مشروع قومى

رحلة اكتشاف أصحاب الموهبة تبدأ من محافظات الوجه القبلى وعشرات الآلاف يشاركون الحلم.. ونجوم الكرة يقدمون نصائحهم للاعبين

الموسم الثانى.. قصة نجاح جديدة.. ونجوم الأهلى والزمالك فى قلب الحدث.. و«بنت مصر» تتألق تدريبياً وتضع فريقها على منصة التتويج

«رمزى»: مشروع العمر.. و«جابر»: أثبت نجاحه من يومه الأول.. ووزير الرياضة: سنتوسع فى أنحاء الجمهورية.. وهدفنا وجود أكثر من «صلاح»

«مدبولى»: توافر السلع سيُسهم فى توازن الأسعار

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات ضبط الأسواق ومشروع الصوامع وسُبل تطوير قطاع المطاحن

«النواب» يوافق على قانونى «الهيدروجين الأخضر وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية»

لجنة برلمانية: القيادة السياسية حريصة على خلوّ مصر من الأمراض الوراثية

«صلاح» يحقق 3 أرقام قياسية فى الدورى الإنجليزى

15 مجزرة إسرائيلية ضد أهالى غزة تسقط 207 شهداء خلال 24 ساعة

23% من قتلى جيش الاحتلال قادة عسكريون

وزير الزراعة: البحوث الحل لتحقيق الأمن الغذائى

«القصير»: المرحلة القادمة تحتاج إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوى

الصفحة الثانية

انطلاقة جديدة لـ«الوطن بلاتفورم» فى عام 2024: برامج ولايفات و«بودكاست» لكل شرائح المجتمع

«كاراكتر وخليك فى الأصل وبره الغابة والتريند بيقول إيه؟» من أبرز البرامج الجديدة.. و«طارق»: نستهدف الصدارة لتقديم محتوى ترفيهى وجذاب للجمهور المصرى والعربى.. و«مروى»: «خطة 2024» متنوعة فى الشكل والصورة.. و«عباس»: أراهن على نجاح التجربة والتفرد

«الجارحى»: هدفنا المواطن ونقدم له الأخبار بشكل جديد لحظة بلحظة

مباحثات «مصرية - سعودية» حول فرص الاستثمار بالمدن الجديدة

«الجزار»: نوفر بيئة ملائمة للمستثمرين و«بن سعود»: مصر جاذبة لرؤوس الأموال

«التعليم العالى»: نسعى لربط المنتج البحثى بالصناعة وإطلاق مبادرة «تحالف وتنمية» لخدمة البحث العلمى

«عاشور» يناقش مع «مجلس المراكز» اختيار عمداء المعاهد ورؤساء الشعب البحثية

«السويسى» ليس رقماً!

الصفحة الثالثة

وضع اللبنة الأولى لبناء جيل جديد قادر على منافسة نجوم العالم خلال سنوات قليلة

كابيتانو مصر طريق المواهب إلى العالمية

الصفحة الرابعة

«المتحدة».. إنجازات بلا حدود أكثر من 300 مليون مشاهدة لـ«المشروع» على «تيك توك».. وجهود خرافية من «الشركة» لتحقيق الهدف

منظومة كاملة الأركان «سالمان»: يكتشف اللاعبين والمدربين أيضاً.. و«صالح»: حقق نتائج رائعة

«الشيخ»: نحتاج أكثر من برنامج فى أكثر من لعبة وليس كرة القدم فقط

الموسم الثانى.. قصة نجاح جديدة نجوم الأهلى والزمالك فى قلب الحدث.. و«بنت مصر» تتألق تدريبياً

الصفحة الخامسة

وزير الرياضة: دعم الرئيس «السيسى» للمشروع منذ البداية حقق النجاحات.. وزاد من طموح المواهب

د. أشرف صبحى: سنتوسع بشكل أكبر فى المحافظات وصولاً لكافة مناطق الجمهورية

نعمل على اكتشاف المواهب وتوفير فرصة لها لتنمية مهاراتها وقضاء فترات معايشة مع الأندية الأوروبية.. وهدفنا وجود أكثر من «صلاح» فى سماء الكرة العالمية

قطار المواهب لا يتوقف رحلة اكتشاف أصحاب الموهبة تبدأ من الوجه القبلى.. وعشرات الآلاف يشاركون الحلم.. ونجوم الكرة يقدمون نصائحهم للاعبين

أفضل لاعب بجدارة أحمد أشرف خرج من المنوفية.. وبدأ مشواره مع فريق «حسن شحاتة» قبل الانضمام لفريق «ثابت البطل»

الصفحة السادسة

رئيس مصنع «أبكس فيت» للصناعات الدوائية: نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها أهم العقبات التى تواجهنا.. والدولة تسعى للنهوض بالصناعة

وليد جلال: السمسار أحد أسباب تراجع صناعة الدواجن.. والمستوردون السبب الرئيسى فى أزمة الخامات

نطالب بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص للأدوية والإضافات.. ونعمل على دعم صغار المربين

رئيس «اللر أكوا لتصنيع الأعلاف»: نحتاج صندوقاً تمويلياً يخدم مزارعى الأسماك.. وعمل دراسات تسويقية تجذب المستهلكين

حسين منصور: صعوبة الموافقات التصديرية تفقدنا عملاءنا.. ويجب تطوير المزارع السمكية وعمل حصر للمزارعين

لا يوجد اتحاد يمثل القطاع ونتمنى تبنى هيئة الخدمات البيطرية لملف التصدير

مربّو دواجن: الرقابة على جودة الكتاكيت والأعلاف ومنع تلاعب السماسرة.. أهم مطالبنا

مصطفى قنديل: ارتفاع فى أسعار الدواجن الفترة الحالية.. ولا توجد جهة تحمى المربى.. والعشوائية تسيطر على الصناعة

الصفحة السابعة

الرئيس السابق لشركة النوبارية للسكر: 3.4 مليون طن حجم الاستهلاك

حسن كامل: الزيادة السكانية تلتهم زيادة الإنتاج.. والتوسعات فى زراعة البنجر ستعمل على تقليل الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتى

رئيس «المصرية الأمريكية»: توجيهات الرئيس السيسى بدعم رجال الصناعة ساعدتنا فى تحقيق حلم التصدير

خبير إنتاج حيوانى: استبعاد الأبقار غير المربحة لزيادة إنتاج الألبان واللحوم

محمود أبوالعزم: محافظ الدقهلية يقدم لنا كل التسهيلات كمصنعين.. والمنطقة الصناعية بجمصة شهدت تطويراً لم يحدث من قبل.. ومستقبل صناعة إضافات الأعلاف واعد.. و«ابدأ» ساندتنا ومستمرة فى دعمها لنا

القيادة السياسية تعمل على توطين الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى

عضو اتحاد الصناعات: مصر أقامت مشروعات زراعية عملاقة.. والعديد منها يحتاج لمشاركة القطاع الخاص

«خبير مياه»: الرئيس السيسى أعطى الأولوية للقطاع الزراعى وعام 2024 سيشهد توسعات فى المحاصيل الاستراتيجية

الصفحة الثامنة

تعيش 10 سنوات «شجرة الميلاد».. ليه تشتريها لما ممكن تزرعها؟

فلسطين ترسم خطوط الموضة العالمية

أيقونة الصمود و«الأناقة»

5 سياحة فى كفر الشيخ من سيدى إبراهيم الدسوقى لجزيرة «الشخلوبة»

«منير والصاوى» يلعبان «الساكسفون والجيتار»

الحب يغير حياة «ليسا» ودّعت رفاهية روسيا.. واختارت ريف «كفر الزيات»