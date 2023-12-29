اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحوار الوطني.. مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحوار الوطني.. مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة»

- مكاسب «الأولى»: 129 توصية وتوافُق حول 113 قضية فى 90 جلسة

- صدور مخرجات قابلة للتنفيذ من بينها قوانين «المجالس المحلية ومباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى».. والقضاء على التمييز

- الحكومة: نعمل على قدم وساق لتنفيذ «الطروحات»

- «لجنة الأسرة»: نسعى للحد من ظاهرة الطلاق والتصدى للعنف ضد المرأة.. و«المحليات»: التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية

- «الشباب»: نستمع لمشكلات قادة المستقبل لإيجاد حلول عملية لها وتحقيق طموحاتهم.. وأحزاب: «الحوار» أعاد الروح للحياة السياسية

- «النواب والشيوخ»: استكمال المسار بوابة حل مشكلات المواطنين و«الكشكى»: «النسخة الثانية» تضخ دماء جديدة فى شرايين المستقبل

- «مدبولى»: استمرار عملية الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص

- شهادة مبعوث الأمم المتحدة للتنمية

- «محيى الدين»: الاقتصاد المصرى لديه كل الإمكانات الباعثة على التفاؤل.. والانضمام لـ«بريكس» خطوة على الطريق الصحيح.. ومساندة مبادرة مصر لإنهاء «حرب غزة» واجبة

- اليوم 85 للعدوان: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قتل الفلسطينيين.. ويعتدى على المصلين بـ«الأقصى»

- «الخارجية الفلسطينية»: عمليات الإبادة والتطهير العرقى لتفريغ الأرض من سكانها

- «التأمين الصحى»: تشجيع إشراك القطاع الخاص للعمل فى المنظومة ببورسعيد

- «المالية»: تنمية قدرات الجمارك لتخفيف الأعباء عن المواطنين

- 14 سوبر يا أهلي

- ليلة سعيدة لبعثة القلعة الحمراء فى الإمارات.. ومكافأة خاصة لحصد اللقب و«كولر» يحدد مصير «ديانج وعبدالقادر»

- خزينة الزمالك تنتظر 2.5 مليون جنيه بسبب «عاشور».. وفريق الكرة يواصل التدريبات قبل دورتى الإمارات فى يناير

الصفحة الثانية

- عودة الجلسات تشهد مناقشة العديد من القضايا المهمة المطروحة على المحاور الثلاثة لحل الأزمات

- مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة»

- الجلسات ستناقش الملفات الشائكة.. والأعضاء: ستتسع لجميع التيارات

- قيادات الأحزاب: «الحوار» كسر حالة الجمود.. وأعاد الروح إلى الحياة السياسية

- «حماة الوطن»: جمع الكل من جزره المنعزلة على طاولة واحدة.. و«التجمع»: قدمنا أنفسنا للرأى العام.. و«مصر أكتوبر»: المرحلة الأولى شهدت تفاعلاً كبيراً بين مختلف التوجهات

- عضو «مجلس الأمناء»: «النسخة الثانية» تضخ دماء جديدة فى شرايين المستقبل السياسى

الصفحة الثالثة

- مكاسب المرحلة الأولى: 129 توصية وتوافُق حول 113 قضية

- صدور مخرجات قابلة للتنفيذ من بينها قوانين «المحليات ومباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى».. والقضاء على التمييز

- «النواب والشيوخ»: استكمال مسار «الحوار» بوابة حل مشكلات المواطنين

- مقال رأي لـ د. طلعت عبدالقوي، بعنوان: حكاية حوار..

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: غزة فتحت الملف

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: «سامح» هو وهي «حنان»

- مقال رأي لـ أحمد البهنساوي، بعنوان: معركة الصورة.. بين المقاومة والاحتلال

- مقال رأي لـ أزهار شهاب، بعنوان: إلى ستي.. كاذبون من قالوا رحلت

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: شكرا جامعة القاهرة

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: لحظة الطمأنينة

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: خسائر اقتصاد الدم.. السقوط من المسافة صفر

- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: شكرا فلسطين

الصفحة السادسة

- د. محمود محيى الدين: الاقتصاد المصرى لديه الإمكانات الباعثة على التفاؤل

- مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة: انضمام مصر لتجمع «بريكس» خطوة على الطريق الصحيح

- هيمنة الدولار مستمرة.. واستبداله بعملات أخرى يثير المخاوف رغم تأثيره السلبى على البلدان منخفضة الدخل

- خطة «التعليم العالى» لـ«2024»: إنشاء جامعات تكنولوجية وأهلية وفروع لـ«الأجنبية» تغطى جميع أنحاء الجمهورية

- تطوير البرامج الدراسية والخدمات الرقمية.. ودعم جهود تقدم ترتيب الجامعات فى التصنيفات الدولية

- «الإسكان»: 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء فى «بنى سويف وأخميم والساحل»

- «الجزار»: القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات لضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضارى

- لأول مرة.. أعضاء «قضايا الدولة» يختارون مجلس الإدارة بـ«التصويت الإلكترونى»

- «عرفات»: وفر الجهد والمال وقضى على تكدّس صناديق الاقتراع

- فلسطينى يضع «البسكويت» فى يد طفله الشهيد: «خذه معك للجنة»

- الأب: «فراس» طلب منِّى حلوى وشيكولاتة وبسكويت قبل استشهاده

الصفحة السابعة

- سوبر يا أهلى.. ليلة فرحة للبعثة الحمراء فى الإمارات.. مكافأة خاصة باللقب الجديد.. و«كولر» يحدد مصير «ديانج وعبدالقادر»

- انتعاشة مالية.. خزينة الزمالك تنتظر 2.5 مليون جنيه بسبب إمام عاشور.. وفريق الكرة يستعد لدورتى يناير

- قائمة الحلم.. مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل معسكر المنتخب لأمم أفريقيا

الصفحة الثامنة

- دقت «ساعة» العمل.. المدن الفلسطينية فى قلب «الجزيرى»

- «ضهر وسند».. أزواج يتشاركون «اللقمة والصنعة» لحياة أفضل

- «عم محمد»: الرمّالة سر القهاوى الشعبية

- ملابس تراثية فى «رأس السنة».. احتفالية على شرف «ماما نويل»