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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحوار الوطني.. مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة»

كتب:

محمد عزالدين
07:14 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحوار الوطني.. مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة»

- مكاسب «الأولى»: 129 توصية وتوافُق حول 113 قضية فى 90 جلسة

 - صدور مخرجات قابلة للتنفيذ من بينها قوانين «المجالس المحلية ومباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى».. والقضاء على التمييز

- الحكومة: نعمل على قدم وساق لتنفيذ «الطروحات»

- «لجنة الأسرة»: نسعى للحد من ظاهرة الطلاق والتصدى للعنف ضد المرأة.. و«المحليات»: التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية

- «الشباب»: نستمع لمشكلات قادة المستقبل لإيجاد حلول عملية لها وتحقيق طموحاتهم.. وأحزاب: «الحوار» أعاد الروح للحياة السياسية

- «النواب والشيوخ»: استكمال المسار بوابة حل مشكلات المواطنين و«الكشكى»: «النسخة الثانية» تضخ دماء جديدة فى شرايين المستقبل

- «مدبولى»: استمرار عملية الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص

- شهادة مبعوث الأمم المتحدة للتنمية

- «محيى الدين»: الاقتصاد المصرى لديه كل الإمكانات الباعثة على التفاؤل.. والانضمام لـ«بريكس» خطوة على الطريق الصحيح.. ومساندة مبادرة مصر لإنهاء «حرب غزة» واجبة

- اليوم 85 للعدوان: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قتل الفلسطينيين.. ويعتدى على المصلين بـ«الأقصى»

- «الخارجية الفلسطينية»: عمليات الإبادة والتطهير العرقى لتفريغ الأرض من سكانها

- «التأمين الصحى»: تشجيع إشراك القطاع الخاص للعمل فى المنظومة ببورسعيد

- «المالية»: تنمية قدرات الجمارك لتخفيف الأعباء عن المواطنين

- 14 سوبر يا أهلي

- ليلة سعيدة لبعثة القلعة الحمراء فى الإمارات.. ومكافأة خاصة لحصد اللقب و«كولر» يحدد مصير «ديانج وعبدالقادر»

- خزينة الزمالك تنتظر 2.5 مليون جنيه بسبب «عاشور».. وفريق الكرة يواصل التدريبات قبل دورتى الإمارات فى يناير

 

الصفحة الثانية

- عودة الجلسات تشهد مناقشة العديد من القضايا المهمة المطروحة على المحاور الثلاثة لحل الأزمات

- مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة»

- الجلسات ستناقش الملفات الشائكة.. والأعضاء: ستتسع لجميع التيارات

- قيادات الأحزاب: «الحوار» كسر حالة الجمود.. وأعاد الروح إلى الحياة السياسية

- «حماة الوطن»: جمع الكل من جزره المنعزلة على طاولة واحدة.. و«التجمع»: قدمنا أنفسنا للرأى العام.. و«مصر أكتوبر»: المرحلة الأولى شهدت تفاعلاً كبيراً بين مختلف التوجهات

- عضو «مجلس الأمناء»: «النسخة الثانية» تضخ دماء جديدة فى شرايين المستقبل السياسى

 

الصفحة الثالثة

- مكاسب المرحلة الأولى: 129 توصية وتوافُق حول 113 قضية

- صدور مخرجات قابلة للتنفيذ من بينها قوانين «المحليات ومباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى».. والقضاء على التمييز

- «النواب والشيوخ»: استكمال مسار «الحوار» بوابة حل مشكلات المواطنين

- مقال رأي لـ د. طلعت عبدالقوي، بعنوان: حكاية حوار..

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: غزة فتحت الملف

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: «سامح» هو وهي «حنان»

- مقال رأي لـ أحمد البهنساوي، بعنوان: معركة الصورة.. بين المقاومة والاحتلال

- مقال رأي لـ أزهار شهاب، بعنوان: إلى ستي.. كاذبون من قالوا رحلت

 

 

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: شكرا جامعة القاهرة

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: لحظة الطمأنينة

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: خسائر اقتصاد الدم.. السقوط من المسافة صفر

- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: شكرا فلسطين

 

الصفحة السادسة

- د. محمود محيى الدين: الاقتصاد المصرى لديه الإمكانات الباعثة على التفاؤل

- مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة: انضمام مصر لتجمع «بريكس» خطوة على الطريق الصحيح

- هيمنة الدولار مستمرة.. واستبداله بعملات أخرى يثير المخاوف رغم تأثيره السلبى على البلدان منخفضة الدخل

- خطة «التعليم العالى» لـ«2024»: إنشاء جامعات تكنولوجية وأهلية وفروع لـ«الأجنبية» تغطى جميع أنحاء الجمهورية

- تطوير البرامج الدراسية والخدمات الرقمية.. ودعم جهود تقدم ترتيب الجامعات فى التصنيفات الدولية

- «الإسكان»: 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء فى «بنى سويف وأخميم والساحل»

- «الجزار»: القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات لضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضارى

- لأول مرة.. أعضاء «قضايا الدولة» يختارون مجلس الإدارة بـ«التصويت الإلكترونى»

- «عرفات»: وفر الجهد والمال وقضى على تكدّس صناديق الاقتراع

- فلسطينى يضع «البسكويت» فى يد طفله الشهيد: «خذه معك للجنة»

- الأب: «فراس» طلب منِّى حلوى وشيكولاتة وبسكويت قبل استشهاده

 

الصفحة السابعة

- سوبر يا أهلى.. ليلة فرحة للبعثة الحمراء فى الإمارات.. مكافأة خاصة باللقب الجديد.. و«كولر» يحدد مصير «ديانج وعبدالقادر»

- انتعاشة مالية.. خزينة الزمالك تنتظر 2.5 مليون جنيه بسبب إمام عاشور.. وفريق الكرة يستعد لدورتى يناير

- قائمة الحلم.. مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل معسكر المنتخب لأمم أفريقيا

 

الصفحة الثامنة

- دقت «ساعة» العمل.. المدن الفلسطينية فى قلب «الجزيرى»

- «ضهر وسند».. أزواج يتشاركون «اللقمة والصنعة» لحياة أفضل

- «عم محمد»: الرمّالة سر القهاوى الشعبية

- ملابس تراثية فى «رأس السنة».. احتفالية على شرف «ماما نويل»

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بقلم محمد عزالدين