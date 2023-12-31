اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. صناع السعادة في حياة المصريين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-الرئيس يوجِّه بتوفير عوامل جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص

- «السيسي» لـ«مدبولي وعبدالله»: يجب تعزيز الجهود لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية

-الحكومة: ملتزمون بمسار تحسين الأجور هذا العام

- «معيط»: رفعنا إجمالي الدخل مرتين للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.. ونراعي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية

-صناع السعادة في حياة المصريين

-اشتهروا بخفة الظل.. ورفعوا شعار «ضحكة حلوة.. تعطي للروح فرحة»

-2024 «رعاية وحماية» للمواطنين

«التعليم العالي»: بروتوكولات لتأهيل الخريجين للسوق و«العمل»: إطلاق «مهني 2030» لتنمية مهارات الشباب

«التضامن»: بدء المرحلة السابعة من «مودة» للتدريبات في الجامعات.. و«المالية»: زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ابتسامة «المصري» أصبحت سر سعادته المنقوشة على جدران المعابد.. والمكتوبة في البرديات.. والمرسومة في لوحات فناني الكاريكاتير.. والمنطوقة على لسان «المونولوجيست والكوميديان» الذين ساهموا في صناعة البهجة على مر السنين

«النقل»: بدء تشغيل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للمترو اليوم.. و«الإسكان»: طرح شقق لمحدودي الدخل في مارس

-«الوزراء» ينفي رصد سلالات جديدة من «إنفلونزا الخنازير» في مصر

-الفرقاطة «القدير» تصل إلى قاعدة الإسكندرية وتنضم للقوات البحرية

-الأهلي يجدد عقد «هاني» ويُرجئ «معلول والسولية»

الصفحة الثانية

-2024 «رعاية وحماية» للمواطنين

-«التعليم العالي»: بروتوكولات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

- «عاشور»: إطلاق مشروع «الإرشاد المهني من أجل التوظيف».. وإنشاء 7 منصات لـ«إدارة الخدمات المهنية» في 7 جامعات حكومية

«العمل»: إطلاق «مهني 2030» لتنمية مهارات الشباب

-«التضامن»: إطلاق المرحلة السابعة من برنامج «مودة» بالجامعات الحكومية

-«التموين»: إضافة المواليد الجدد على البطاقة حال إقرار ميزانية جديدة خلال يوليو 2024

«المالية»: زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارا من يناير.. و121 يوماً إجازات للموظفين

-«الإسكان»: إعلان موعد طرح شقق محدودي الدخل في مارس

-«النقل»: اليوم بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق

الصفحة الثالثة

-صناع السعادة

-اشتهروا بخفة الظل.. ورفعوا شعار «ضحكة حلوة» تعطي للروح فرحة وتبعث في الجسم النشاط

-العلماء قِبلة الأمل: «نحن مَن نزرعه.. حتى لو سرنا على الشوك»

-إنجازات تمهد الطريق لرفع علم مصر في محافل دولية.. وتسهيلات في المنح والدراسة

الصفحة الرابعة

-«المسرح الكوميدي» بداية «راقية».. ونهاية «غليظة»

-الناقد الفني: «فن الضحك» ازدهر في فترة الخمسينات وفطين عبدالوهاب وظف «نجوم الأكشن» في الكوميديا

-محمود قاسم: الانطلاقة الأولى جاءت على يد «الريحاني».. وانتعشت مع «المهندس وعادل إمام»

-«خيرالله»: جيل إسماعيل ياسين كان صاحب مدرسة مختلفة.. و«التليفزيون» قدم مواهب كبيرة أبرزهم فؤاد المهندس ومحمد عوض.. و«المضحكون الجدد» اعتمدوا على الإفيهات اللفظية والكاركتر المتكرر

-«الريحاني».. الفيلسوف الذي سخر من همومه فاعتلى عرش المسرح الفكاهي

الصفحة الخامسة

-بين القفشات والسخرية خفة دم المصريين «ماركة مسجلة»

-«غريب»: روح المرح لازمت الشخصية المصرية منذ نشأتها و«جاد»: حكايات «جحا» مثال لأشهر قصص النكتة الشعبية

-أستاذة الاجتماع: الابتسامة سلاح الناس الوحيد لمواجهة الأزمات.. والسياج الآمن للتعايش مع ظروف الحياة

- حمادة سلطان.. مونولوجيست رسم البسمة على وجوه المصريين

الصفحة السادسة

-من النكتة لـ«الكوميكس» تطور الضحكة من الحكايات لـ«فيس بوك»: تعددت الأشكال.. والفكاهة واحدة

-الرسام: «الكاريكاتير» الفن الأقرب للبسطاء ولسان حالهم

-سمير عبدالغني: «ولاد البلد» مرحون بالفطرة ولا يقبلون الرسومات الباكية لأنهم اعتادوا الانتصار بالسخرية

-مصطفي حسين.. رائد الصحافة الساخرة بـ«الريشة والألوان»

الصفحة السابعة

-مُعممون لكن ظرفاء

-«النديم» أسس «التنكيت والتبكيت» لدعم «عرابي».. و«البشري» انتقد «زيور»

-«السعدني»: حافظ إبراهيم شاعر النيل كان أحد ظرفاء عصره.. هجا خاله بالشعر ولجأ للمقاهي بدون عمل بعد أن ترك الدراسة

-أستاذ فلسفة: المصري لا يستسلم للكآبة.. والفطرة تدفعه للبهجة

-د. سهير عبدالسلام: الشعور بالسعادة يرتبط بـ«العاطفة والأعياد»

-«النكت».. سلاح نفسي استخدمه العرب ضد الصهاينة

-السخرية من إخفاقات جيش الاحتلال بعد «طوفان الأقصى».. والمصريون قصفوا جبهات الإسرائيليين في ذكرى أكتوبر

الصفحة الثامنة

-سألنا المصريين ما هو مصدر سعادتكم؟

-قالوا: راحة البال ومساعدة الغير والنجاح والنكتة الحلوة