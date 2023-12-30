اقرأ في عدد «الوطن» غدا: القطاع المصرفي.. قصة نجاح في مواجهة التحديات

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: الخدمات والحماية الاجتماعية لكل مناطق الجمهورية

- الرئيس: مواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية

- رئيس الوزراء يقرر اعتبار 7 سلع غذائية «منتجات استراتيجية»

- «مدبولي»: القائمة تشمل زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن.. وحظر حبسها عن التداول أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع

- القطاع المصرفي.. قصة نجاح في مواجهة التحديات

- نمو قياسي في أداء البنوك يقود الأرباح لطفرة كبيرة

- شهادات ثقة دولية عديدة في أداء البنك المركزي المصري لدوره في تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية

-إسرائيل تواصل قصف غزة وتطارد النازحين

- «القاهرة الإخبارية»: ميناء «إيلات» فارغ من السفن لأول مرة في التاريخ

-«الوطن» ترصد شهادات الأهالي حول آثار القصف على أجساد الشهداء

-الفلسطينيون.. حقل تجارب لأسلحة إسرائيل

-توجيهات رئاسية بتنمية موارد «التأمين الصحي»

- «معيط»: المنظومة المتطورة ستدخل محافظات جديدة خلال 2024

-القائمة النهائية للمنتخب: استبعاد «السعيد وأفشة والشحات وصبحي وشريف»

-أم كلثوم.. يا حب غالي ماينتهيش

- 125 عاما على ميلاد «الست» ولا تزال تتربّع على عرش القلوب

الصفحة الثانية

-الفلسطينيون حقل تجارب لأسلحة «الهولوكوست الإسرائيلي»

-«الوطن» ترصد شهادات أهالي القطاع حول آثار «الذكاء الاصطناعي والقنابل المحرّمة» على أجساد شهداء وجرحى غزة

-أطباء ومسعفون بالقطاع: المقذوفات تخترق الأجساد وتذيب بعضها.. ونتفاجأ كل يوم بمستوى جديد من الإصابات والاستهدافات المميتة ونستقبل جثثاً مفحمة

- «عايض»: فقدت زوجتي وأطفالي الخمسة.. والأرض انشقت تحتنا من قوة التفجير و«إبراهيم»: أجرينا عمليات بتر أطراف لأطفال وجميع الجرحى مصابون بحروق 80%

-«عريقات»: الاحتلال استخدم أسلحة فتاكة منها صاروخ «سبايس» المطور و«جوسبل».. وقنابل «إم كى 84» الأمريكية ألقيت على المستشفى المعمداني

الصفحة الثالثة

-القطاع المصرفي.. قصة نجاح كبيرة في مواجهة التحديات

-«الوطن» ترصد جانبا مهما من إنجازات البنوك المصرية على مختلف الأصعدة وبدعم قياداتها المصرفية وصولاً إلى استشراف رؤية مستقبلية لهذه المؤسسات

- نمو قياسي في أداء البنوك المصرية يقود صافي الأرباح لطفرة غير مسبوقة

الصفحة الرابعة

- «الأهلي» يواصل الريادة بمعدلات متميزة.. ويكلل ذكرى تأسيسه الـ125 بتطوير الفروع التراثية

- ودائع العملاء تجاوزت 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.. و«عكاشة»: تعزيز الشمول المالي لطرح منتجات جديدة.. و«أبوالفتوح»: ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية إلى 287 مليار جنيه

- شهادات ثقة دولية لـ«المركزي المصري» لأدواره في تعزيز الشمول والتكنولوجيا المالية

- صافي أرباح بنك القاهرة يتجاوز 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو 57% في أول 9 أشهر

- «فايد»: مستمرون فى تطبيق خططنا لتعزيز دور البنك ومكانته بالقطاع المصرفي

-200% أرباحاً لـ«الإمارات دبي الوطني مصر» خلال أول 9 أشهر من العام

الصفحة الخامسة

- طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات أعمال بنك مصر خلال 2023

- إجمالي المركز المالي 2.500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.. و70 جائزة عالمية تتوج الإنجازات.. ويحتفظ بالمرتبة الأولى للعام الـ18 على التوالي بمنظومة ميكنة المرتبات

-«التعمير والإسكان» يلزم أعلى معايير الكفاءة باستراتيجية طموحة تلبي احتياجات السوق

الصفحة السادسة

-تسارع وتيرة أعمال «ميدبنك» يصعد بإجمالي الميزانية 89% في عام 2023

-نتائج استثنائية على مدار العام تمنح بنك البركة توسعا قويا في السوق

- وصول إجمالي الأصول إلى 98٫4 مليار جنيه بزيادة قدرها 11٫2 مليار جنيه بنسبة 13%.. و«حجازي»: جهود كُللت بجوائز عالمية ومركز مرموق بالقطاع المصرفي

-الثقة تجذب لـ«QNB الأهلي» 23% نمواً في الودائع بنهاية الربع الثالث

الصفحة السابعة

- «أبوظبي الأول» يوظّف إمكانات السوق المصرية محرزاً صافي أرباح 8.2 مليار جنيه

- بنك قناة السويس يحجز موقعاً مميزاً في السوق بدعم من المؤشرات

- 1.36 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023 بارتفاع 85%.. و2٫3 مليار جنيه صافي الدخل من العائد بنسبة زيادة تصل إلى 74%

الصفحة الثامنة

-«التجاري وفا بنك» يثبِّت خطاه في السوق المصرفية المصرية بنمو غير مسبوق

-62 إنجازاً في 13 محوراً ترسم قصة نجاح «المصرف المتحد» في عام 2023

- منظومة مبتكرة لدعم ومساندة رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع التوسع فى آليات التمويل غير المصرفي

-قفزة بأداء «الزراعي المصري» تمنحه 19% ارتفاعاً في القروض.. وودائع بـ173.7 مليار جنيه

- البنك ساهم في تحقيق التنمية الريفية وتنفيذ أهداف مبادرة «حياة كريمة».. و«فاروق»: دور مجتمعي بارز في دعم الأسر الأكثر احتياجا

الصفحة التاسعة

-«التجاري الدولي»: صافي ربحنا المجمَّع تجاوز 14 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

- مصرف «أبوظبي الإسلامي» يتألق بـ37 جائزة عالمية خلال العام

- يصنّف ضمن أفضل 50 شركة من «فوربس الشرق الأوسط».. ويقتنص 7 جوائز من مجلة «يوروموني» العالمية.. ويفوز بأفضل بنك إسلامي من «جلوبال بيزنس»

-«مدينة مصر» تحتفي بتعاونها المثمر مع 73 من شركاء النجاح بـ7 مليارات جنيه خلال 2023

-«تاج مصر» العقارية تنتهى من 90% إنشاءات «ديجويا 1 و2 و3» و«إزدان مول» بالعاصمة الإدارية

-«سيجنيفاي» تطلق منتجات «إيكولينك» لأول مرة في السوق

الصفحة العاشرة

-أم كلثوم.. «يا حب غالي ماينتهيش»

-521 عاماً على ميلاد «الست» ولا تزال تتربّع على عرش القلوب

-أجانب يذوبون عشقاً فى «شمس الأصيل»

-«بعيد عنك» تميمة حظ «جنيفر».. و«لورين» تقع في غرام «ألف ليلة وليلة»