اقرأ في عدد «الوطن» غدا: القطاع المصرفي.. قصة نجاح في مواجهة التحديات
كتب:
محمد عزالدين
07:21 م | السبت 30 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي»: الخدمات والحماية الاجتماعية لكل مناطق الجمهورية
- الرئيس: مواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية
- رئيس الوزراء يقرر اعتبار 7 سلع غذائية «منتجات استراتيجية»
- «مدبولي»: القائمة تشمل زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن.. وحظر حبسها عن التداول أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع
- القطاع المصرفي.. قصة نجاح في مواجهة التحديات
- نمو قياسي في أداء البنوك يقود الأرباح لطفرة كبيرة
- شهادات ثقة دولية عديدة في أداء البنك المركزي المصري لدوره في تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية
-إسرائيل تواصل قصف غزة وتطارد النازحين
- «القاهرة الإخبارية»: ميناء «إيلات» فارغ من السفن لأول مرة في التاريخ
-«الوطن» ترصد شهادات الأهالي حول آثار القصف على أجساد الشهداء
-الفلسطينيون.. حقل تجارب لأسلحة إسرائيل
-توجيهات رئاسية بتنمية موارد «التأمين الصحي»
- «معيط»: المنظومة المتطورة ستدخل محافظات جديدة خلال 2024
-القائمة النهائية للمنتخب: استبعاد «السعيد وأفشة والشحات وصبحي وشريف»
-أم كلثوم.. يا حب غالي ماينتهيش
- 125 عاما على ميلاد «الست» ولا تزال تتربّع على عرش القلوب
الصفحة الثانية
-الفلسطينيون حقل تجارب لأسلحة «الهولوكوست الإسرائيلي»
-«الوطن» ترصد شهادات أهالي القطاع حول آثار «الذكاء الاصطناعي والقنابل المحرّمة» على أجساد شهداء وجرحى غزة
-أطباء ومسعفون بالقطاع: المقذوفات تخترق الأجساد وتذيب بعضها.. ونتفاجأ كل يوم بمستوى جديد من الإصابات والاستهدافات المميتة ونستقبل جثثاً مفحمة
- «عايض»: فقدت زوجتي وأطفالي الخمسة.. والأرض انشقت تحتنا من قوة التفجير و«إبراهيم»: أجرينا عمليات بتر أطراف لأطفال وجميع الجرحى مصابون بحروق 80%
-«عريقات»: الاحتلال استخدم أسلحة فتاكة منها صاروخ «سبايس» المطور و«جوسبل».. وقنابل «إم كى 84» الأمريكية ألقيت على المستشفى المعمداني
الصفحة الثالثة
-القطاع المصرفي.. قصة نجاح كبيرة في مواجهة التحديات
-«الوطن» ترصد جانبا مهما من إنجازات البنوك المصرية على مختلف الأصعدة وبدعم قياداتها المصرفية وصولاً إلى استشراف رؤية مستقبلية لهذه المؤسسات
- نمو قياسي في أداء البنوك المصرية يقود صافي الأرباح لطفرة غير مسبوقة
الصفحة الرابعة
- «الأهلي» يواصل الريادة بمعدلات متميزة.. ويكلل ذكرى تأسيسه الـ125 بتطوير الفروع التراثية
- ودائع العملاء تجاوزت 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.. و«عكاشة»: تعزيز الشمول المالي لطرح منتجات جديدة.. و«أبوالفتوح»: ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية إلى 287 مليار جنيه
- شهادات ثقة دولية لـ«المركزي المصري» لأدواره في تعزيز الشمول والتكنولوجيا المالية
- صافي أرباح بنك القاهرة يتجاوز 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو 57% في أول 9 أشهر
- «فايد»: مستمرون فى تطبيق خططنا لتعزيز دور البنك ومكانته بالقطاع المصرفي
-200% أرباحاً لـ«الإمارات دبي الوطني مصر» خلال أول 9 أشهر من العام
الصفحة الخامسة
- طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات أعمال بنك مصر خلال 2023
- إجمالي المركز المالي 2.500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.. و70 جائزة عالمية تتوج الإنجازات.. ويحتفظ بالمرتبة الأولى للعام الـ18 على التوالي بمنظومة ميكنة المرتبات
-«التعمير والإسكان» يلزم أعلى معايير الكفاءة باستراتيجية طموحة تلبي احتياجات السوق
الصفحة السادسة
-تسارع وتيرة أعمال «ميدبنك» يصعد بإجمالي الميزانية 89% في عام 2023
-نتائج استثنائية على مدار العام تمنح بنك البركة توسعا قويا في السوق
- وصول إجمالي الأصول إلى 98٫4 مليار جنيه بزيادة قدرها 11٫2 مليار جنيه بنسبة 13%.. و«حجازي»: جهود كُللت بجوائز عالمية ومركز مرموق بالقطاع المصرفي
-الثقة تجذب لـ«QNB الأهلي» 23% نمواً في الودائع بنهاية الربع الثالث
الصفحة السابعة
- «أبوظبي الأول» يوظّف إمكانات السوق المصرية محرزاً صافي أرباح 8.2 مليار جنيه
- بنك قناة السويس يحجز موقعاً مميزاً في السوق بدعم من المؤشرات
- 1.36 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023 بارتفاع 85%.. و2٫3 مليار جنيه صافي الدخل من العائد بنسبة زيادة تصل إلى 74%
الصفحة الثامنة
-«التجاري وفا بنك» يثبِّت خطاه في السوق المصرفية المصرية بنمو غير مسبوق
-62 إنجازاً في 13 محوراً ترسم قصة نجاح «المصرف المتحد» في عام 2023
- منظومة مبتكرة لدعم ومساندة رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع التوسع فى آليات التمويل غير المصرفي
-قفزة بأداء «الزراعي المصري» تمنحه 19% ارتفاعاً في القروض.. وودائع بـ173.7 مليار جنيه
- البنك ساهم في تحقيق التنمية الريفية وتنفيذ أهداف مبادرة «حياة كريمة».. و«فاروق»: دور مجتمعي بارز في دعم الأسر الأكثر احتياجا
الصفحة التاسعة
-«التجاري الدولي»: صافي ربحنا المجمَّع تجاوز 14 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
- مصرف «أبوظبي الإسلامي» يتألق بـ37 جائزة عالمية خلال العام
- يصنّف ضمن أفضل 50 شركة من «فوربس الشرق الأوسط».. ويقتنص 7 جوائز من مجلة «يوروموني» العالمية.. ويفوز بأفضل بنك إسلامي من «جلوبال بيزنس»
-«مدينة مصر» تحتفي بتعاونها المثمر مع 73 من شركاء النجاح بـ7 مليارات جنيه خلال 2023
-«تاج مصر» العقارية تنتهى من 90% إنشاءات «ديجويا 1 و2 و3» و«إزدان مول» بالعاصمة الإدارية
-«سيجنيفاي» تطلق منتجات «إيكولينك» لأول مرة في السوق
الصفحة العاشرة
-أم كلثوم.. «يا حب غالي ماينتهيش»
-521 عاماً على ميلاد «الست» ولا تزال تتربّع على عرش القلوب
-أجانب يذوبون عشقاً فى «شمس الأصيل»
-«بعيد عنك» تميمة حظ «جنيفر».. و«لورين» تقع في غرام «ألف ليلة وليلة»