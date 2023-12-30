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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: القطاع المصرفي.. قصة نجاح في مواجهة التحديات

كتب:

محمد عزالدين
07:21 م | السبت 30 ديسمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: الخدمات والحماية الاجتماعية لكل مناطق الجمهورية

- الرئيس: مواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية

- رئيس الوزراء يقرر اعتبار 7 سلع غذائية «منتجات استراتيجية»

- «مدبولي»: القائمة تشمل زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن.. وحظر حبسها عن التداول أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع

- القطاع المصرفي.. قصة نجاح في مواجهة التحديات

- نمو قياسي في أداء البنوك يقود الأرباح لطفرة كبيرة

- شهادات ثقة دولية عديدة في أداء البنك المركزي المصري لدوره في تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية

-إسرائيل تواصل قصف غزة وتطارد النازحين

- «القاهرة الإخبارية»: ميناء «إيلات» فارغ من السفن لأول مرة في التاريخ

-«الوطن» ترصد شهادات الأهالي حول آثار القصف على أجساد الشهداء

-الفلسطينيون.. حقل تجارب لأسلحة إسرائيل

-توجيهات رئاسية بتنمية موارد «التأمين الصحي»

- «معيط»: المنظومة المتطورة ستدخل محافظات جديدة خلال 2024

-القائمة النهائية للمنتخب: استبعاد «السعيد وأفشة والشحات وصبحي وشريف»

-أم كلثوم.. يا حب غالي ماينتهيش

- 125 عاما على ميلاد «الست» ولا تزال تتربّع على عرش القلوب

 

الصفحة الثانية

-الفلسطينيون حقل تجارب لأسلحة «الهولوكوست الإسرائيلي»

-«الوطن» ترصد شهادات أهالي القطاع حول آثار «الذكاء الاصطناعي والقنابل المحرّمة» على أجساد شهداء وجرحى غزة

-أطباء ومسعفون بالقطاع: المقذوفات تخترق الأجساد وتذيب بعضها.. ونتفاجأ كل يوم بمستوى جديد من الإصابات والاستهدافات المميتة ونستقبل جثثاً مفحمة

- «عايض»: فقدت زوجتي وأطفالي الخمسة.. والأرض انشقت تحتنا من قوة التفجير و«إبراهيم»: أجرينا عمليات بتر أطراف لأطفال وجميع الجرحى مصابون بحروق 80%

-«عريقات»: الاحتلال استخدم أسلحة فتاكة منها صاروخ «سبايس» المطور و«جوسبل».. وقنابل «إم كى 84» الأمريكية ألقيت على المستشفى المعمداني

 

الصفحة الثالثة

-القطاع المصرفي.. قصة نجاح كبيرة في مواجهة التحديات

-«الوطن» ترصد جانبا مهما من إنجازات البنوك المصرية على مختلف الأصعدة وبدعم قياداتها المصرفية وصولاً إلى استشراف رؤية مستقبلية لهذه المؤسسات

- نمو قياسي في أداء البنوك المصرية يقود صافي الأرباح لطفرة غير مسبوقة

 

الصفحة الرابعة

- «الأهلي» يواصل الريادة بمعدلات متميزة.. ويكلل ذكرى تأسيسه الـ125 بتطوير الفروع التراثية

- ودائع العملاء تجاوزت 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.. و«عكاشة»: تعزيز الشمول المالي لطرح منتجات جديدة.. و«أبوالفتوح»: ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية إلى 287 مليار جنيه

- شهادات ثقة دولية لـ«المركزي المصري» لأدواره في تعزيز الشمول والتكنولوجيا المالية

- صافي أرباح بنك القاهرة يتجاوز 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو 57% في أول 9 أشهر

- «فايد»: مستمرون فى تطبيق خططنا لتعزيز دور البنك ومكانته بالقطاع المصرفي

-200% أرباحاً لـ«الإمارات دبي الوطني مصر» خلال أول 9 أشهر من العام

 

الصفحة الخامسة

- طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات أعمال بنك مصر خلال 2023

- إجمالي المركز المالي 2.500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.. و70 جائزة عالمية تتوج الإنجازات.. ويحتفظ بالمرتبة الأولى للعام الـ18 على التوالي بمنظومة ميكنة المرتبات

-«التعمير والإسكان» يلزم أعلى معايير الكفاءة باستراتيجية طموحة تلبي احتياجات السوق

 

الصفحة السادسة

-تسارع وتيرة أعمال «ميدبنك» يصعد بإجمالي الميزانية 89% في عام 2023

-نتائج استثنائية على مدار العام تمنح بنك البركة توسعا قويا في السوق

- وصول إجمالي الأصول إلى 98٫4 مليار جنيه بزيادة قدرها 11٫2 مليار جنيه بنسبة 13%.. و«حجازي»: جهود كُللت بجوائز عالمية ومركز مرموق بالقطاع المصرفي

-الثقة تجذب لـ«QNB الأهلي» 23% نمواً في الودائع بنهاية الربع الثالث

 

الصفحة السابعة

- «أبوظبي الأول» يوظّف إمكانات السوق المصرية محرزاً صافي أرباح 8.2 مليار جنيه

- بنك قناة السويس يحجز موقعاً مميزاً في السوق بدعم من المؤشرات

- 1.36 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023 بارتفاع 85%.. و2٫3 مليار جنيه صافي الدخل من العائد بنسبة زيادة تصل إلى 74%

 

الصفحة الثامنة

-«التجاري وفا بنك» يثبِّت خطاه في السوق المصرفية المصرية بنمو غير مسبوق

-62 إنجازاً في 13 محوراً ترسم قصة نجاح «المصرف المتحد» في عام 2023

- منظومة مبتكرة لدعم ومساندة رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع التوسع فى آليات التمويل غير المصرفي

-قفزة بأداء «الزراعي المصري» تمنحه 19% ارتفاعاً في القروض.. وودائع بـ173.7 مليار جنيه

- البنك ساهم في تحقيق التنمية الريفية وتنفيذ أهداف مبادرة «حياة كريمة».. و«فاروق»: دور مجتمعي بارز في دعم الأسر الأكثر احتياجا

 

الصفحة التاسعة

-«التجاري الدولي»: صافي ربحنا المجمَّع تجاوز 14 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

- مصرف «أبوظبي الإسلامي» يتألق بـ37 جائزة عالمية خلال العام

- يصنّف ضمن أفضل 50 شركة من «فوربس الشرق الأوسط».. ويقتنص 7 جوائز من مجلة «يوروموني» العالمية.. ويفوز بأفضل بنك إسلامي من «جلوبال بيزنس»

-«مدينة مصر» تحتفي بتعاونها المثمر مع 73 من شركاء النجاح بـ7 مليارات جنيه خلال 2023

-«تاج مصر» العقارية تنتهى من 90% إنشاءات «ديجويا 1 و2 و3» و«إزدان مول» بالعاصمة الإدارية

-«سيجنيفاي» تطلق منتجات «إيكولينك» لأول مرة في السوق

 

الصفحة العاشرة

-أم كلثوم.. «يا حب غالي ماينتهيش»

-521 عاماً على ميلاد «الست» ولا تزال تتربّع على عرش القلوب

-أجانب يذوبون عشقاً فى «شمس الأصيل»

-«بعيد عنك» تميمة حظ «جنيفر».. و«لورين» تقع في غرام «ألف ليلة وليلة»

 

 

 

 

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بقلم محمد عزالدين