«صحة قنا» تطلق أول قافلة طبية في العام الجديد غدًا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية الأولى للعام الجديد بقرية أبو دياب شرق التابعة لإدارة دشنا الصحية، يومي غدًا وبعد غد.

قافلة طبية بقرية أبو دياب شرق التابعة لإدارة دشنا الصحية

وبحسب بيان صحة قنا فإن ذلك يأتي كأولى القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة بقنا للعام الجديد 2024، وفي إطار خطة الدولة «حياة كريمة»، التي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

وأوضح «بدران» أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة، التي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قرى ونجوع المحافظة؛ بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان، وكذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.