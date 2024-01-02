مؤسسة «راعي مصر» تدشن قافلة طبية متنقلة في الدقهلية.. تخصصات مختلفة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إطلاق وتدشين القافلة الطبية المتنقلة لمؤسسة راعي مصر للتنمية، لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولي بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالدقهلية.

انطلاق قافلة طبية بالدقهلية

وأضاف المحافظ، أن القافلة تضمنت سيارة العيادات المتنقلة والتي تعمل وفقا لآلية عمل محددة من خلالها تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، إذ يجرى تسجيل المرضي وفحصهم وصرف الأدوية والمستلزمات لهم.

وأكد المحافظ، أن الرئيس السيسي لديه اهتمام بالغ بصحة المواطن المصري البسيط في كل شبر علي أرض مصر وأمر بتقديم الرعاية الصحية الكامله له وبالأخص في القري الأكثر احتياجا والأسر الأولي بالرعاية والقضاء علي قوائم الانتظار.

تقديم خدمات طبية متميزة

وأشار «مختار» إلى أن الهدف من القافلة الطبية هو تقديم خدمات طبية متميزة و بأجور رمزية للأسر الأولي بالرعاية بكافة القرى الغير متوفر بها مراكز طبية أو وحدات صحية علي مستوي المحافظه والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وضمان وصول المساعدات الطبية الي جميع القري المحرومه من الخدمه الصحيه .