شبورة كثيفة تضرب المحافظات حتى الاثنين المقبل.. وتحذير للمسافرين

تشهد عدة محافظات خلال الأيام المقبلة شبورة مائية كثيفة والتي تستمر حتى يوم الاثنين 8 يناير 2024، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا، مع فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة، وذلك طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

كما تشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، بورسعيد، الدقهلية»، غدًا الخميس، سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة، مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، التي تصل إلى حد الضباب.

الشبورة المائية تضرب المحافظات

وتتعرض المحافظات يوم الجمعة 5 يناير إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الصعيد.

وتشهد المحافظات بداية من يوم السبت 6 يناير حتى الاثنين 8 يناير تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وذلك بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحا، مع تحذيرات لسائقي المركبات تجنبًا لوقوع الحوادث المرورية.