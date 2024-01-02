حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار وتحذيرات من الشبورة

تشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، والتي تضرب نحو 7 محافظات، فيما تكثف غرف العمليات بمختلف محافظات السواحل الشمالية من استعداداتها لرفع وسحب مياه الأمطار أولًا بأول منعًا لتراكمها وتسببها في إعاقة حركة المرور.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حالة الطقس غدا في المحافظات، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار، وحالة الشبورة على الطرق السريعة، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة.

حالة الطقس غدا في مصر

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس غدا في مصر، فإنّه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما تشهد محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء طقسًا دافئ، بينما يتحوّل إلى مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

الشبورة غدا الأربعاء

وحذرت إدارات المرور بمختلف المحافظات، من حالة الشبورة غدا الأربعاء على الطرق السريعة، إذ تشهد مختلف الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظات، كثافة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب وتتسبب في حجب الرؤية الأفقية على بعض المناطق خلال الصباح الباكر.

وطالبت إدارات المرور، قائدي المركبات والسائقين، بتجنب السفر خلال فترة الضباب، والحرص على إتباع تعليمات المرور خلال القيادة أثناء الشبورة تجنبًا لوقوع أيّة حوادث.

توقعات الأمطار غدا

وفيما يخص أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء، فإنّه من المتوقع أن تضرب أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبه حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، وخصوصًا في مدن بورسعيد، والعريش، ورفح.

درجات الحرارة في مصر غدا

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر غدا فإنّه من المتوقع أن تكون العظمى والصغرى كالآتي:

محافظات القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

محافظات شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

محافظات جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.